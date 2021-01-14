Trump, Joe Biden yemin etmeden bir gün önce İskoçya'ya kaçacak! İngiliz gazetesi yazdı

The Guardian gazetesi, Donald Trump'ın resmi sonuçlara göre ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreninden bir gün önce İskoçya'ya kaçacağını yazdı.

Abone ol

İskoçya yerel basını da Turnberry golf sahası tatil beldesi yakınlarındaki Prestwick havaalanına, 19 Ocak'ta Beyaz Saray'a ait Boeing 757 tipi uçağın geleceğini yazdı. Kasım ayı içerisinde ABD Hava Kuvvetleri tarafından bölgede yapılan keşif ve gözlem faaliyetleri bu iddiaları güçlendiriyor. Haberde adı açıklanmayan bir kaynağın, "Bu genellikle Trump'ın uzun bir süre bir yerde olacağının bir işaretidir" dediği aktarıldı.

Az dikkat çeken uçak tercih etti

Uzmanlar Boeing 757 tipi uçağın, Air Force One olarak adlandırılan ABD Başkanına tahsis edilmiş makam uçağından daha küçük olduğunu ve daha az dikkat çektiğini, uçağın Trump'ın eşi Melania Trump tarafından daha sık kullanıldığını belirtti.

Beyaz Saray veya İskoçya'daki Prestwick havaalanı medyada çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yapmadı.