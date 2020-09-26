Trabzonspor Yeni Malatyaspor Süper Lig maçı (CANLI İZLE)

Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Ligin ilk haftasında sahasında Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan, ikinci haftada da Yukatel Denizlispor deplasmanından 0-0 beraberlikle dönen bordo-mavililer, Yeni Malatyaspor karşısında sezonun ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

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Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR0-0YENİ MALATYASPOR(CANLI YAYIN)

MAÇTA İLK YARI OYNANIYOR

Karşılaşma öncesinde her iki takımın de birer puanı bulunuyor.

İLK 11'LER

Trabzonspor'un ilk 11'i: Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Edgar Ie, Marlon, A. Parmak, Flavio, Lewis Baker, Nwakaeme, A. Ömür, Afobe

Yeni Malatayaspor: Herrera, Acquah, Hadebe, Ndayishimiye, Murat, Karim Hafes, Chebake, Cueva, Ahmed, Adem, Tetteh