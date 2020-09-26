BIST 1.124
DOLAR 7,66
EURO 8,91
ALTIN 458,49
HABER /  TRABZONSPOR

Trabzonspor Yeni Malatyaspor Süper Lig maçı (CANLI İZLE)

Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Ligin ilk haftasında sahasında Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan, ikinci haftada da Yukatel Denizlispor deplasmanından 0-0 beraberlikle dönen bordo-mavililer, Yeni Malatyaspor karşısında sezonun ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Abone ol

Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR0-0YENİ MALATYASPOR(CANLI YAYIN)

MAÇTA İLK YARI OYNANIYOR

Karşılaşma öncesinde her iki takımın de birer puanı bulunuyor.

İLK 11'LER

Trabzonspor'un ilk 11'i: Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Edgar Ie, Marlon, A. Parmak, Flavio, Lewis Baker, Nwakaeme, A. Ömür, Afobe

Yeni Malatayaspor: Herrera, Acquah, Hadebe, Ndayishimiye, Murat, Karim Hafes, Chebake, Cueva, Ahmed, Adem, Tetteh

SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan: Türk ekonomisi yeni rekorlara koşmaya devam edecektir
Koronavirüste korkutan mutasyon: Maske ve sosyal mesafeyi atlatıyor
Çin aşı adayının 6 aylık sonuçları açıklandı
Davutoğlu, HDP Eş Genel Başkanı Sancar'ı aradı! 'Operasyon hukuki değil'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Teknofest 2020'de önemli açıklamalar
ABD'li komutan Ben Hogdes itiraf etti: Korkunç bir hataydı
ÖNCEKİ HABERLER
Sivas'ta kavga ihbarına giden sağlık personeline saldırı
Hatayspor Süper Lig'in 3'üncü haftasında Kasımpaşa'yı mağlup etti
Göztepe Gaziantep FK karşılaşmasında kazanan yok
Erdoğan'dan Macron'a SAMP-T çıkışı: Üretim muhalefetini kaldırın
Bakan Gül'den Bahçelievler'deki gasp olayında tutuklama tedbiri uygulanmamasına inceleme izni
Raşit Bağzıbağlı nereli kaç yaşında? Raşit Bağzıbağlı evli mi
Yorumlar