Trabzonspor Gaziantep maçı canlı anlatım

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, Gaziantep'i konuk etti. Ev sahibi, 4-1'lik skorla üç puana uzandı ve 15 puana çıkarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Gaziantep FK ise 11 puanda kaldı.

Maçtan önemli dakikalar

9. dakikada top ile buluşan Daniel Andre Sturridge topu ağlara gönderek Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.



14. dakikada Alexander Sørloth ile topu tekrar ağlara gönderen bordo-mavili ekip farkı ikiye çıkardı.



26. dakikada Trabzonspor'da Jose Sosa, Diarra'ya yaptığı sert faulün ardından sarı kart gördü.



38. dakikada kullanılan serbest vuruşta Kayode'nin kafa vuruşu direkten döndü, devamında Djilobodji'nin vuruşunu ise kaleci Uğurcan müthiş bir refleksle kornere çeldi.



45. dakikada maçın ikinci yarısı Trabzonspor'un santra vuruşuyla başladı. Her iki takım da ikinci yarıya ilk yarıdaki on birleriyle çıktı.



54. dakikada Kayode sol kanattan ceza sahasına sokuldu, içeri çevirdiği topun ardından Jefferson'un gelişine vuruşu ise ağlarla buluştu. Gaziantep farkı bire indirdi.



75. dakikada Trabzonspor, José Ernesto Sosa ile üçüncü golu bularak farkı ikiye çıkardı.



81. dakikada Nwakame'nin pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Yusuf Sarı'nın yakın köşeye plase vuruşu ağlarla buluştu. Sakatlıktan dönen Yusuf Sarı aynı zamanda golle dönmüş oldu.



84. dakikada Kayode, Yusuf Sarı'ya attığı dirseğin ardından VAR'ın uyarısıyla kırmızı kart gördü. Gaziantep 10 kişi kaldı.



Karşılaşma Trabzonspor'un 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.



Bordo mavili ekipte Caleb Ekuban ve Abdülkadir Ömür sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almıyor.



İlk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, A. Parmak, Sosa, Kamil Ahmet, Nwakaeme, Sturridge, Sörloth.



Gaziantep FK: Lodygin, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Erdem Uğurlu, Chibsah, Jefferson, Diarra, Twumasi, Kayode