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Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Trabzonspor, Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Ligde en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 14 puan önünde lider durumda bulunan ve şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakalayan bordo-mavililer güçlü rakibini yenerek amacına bir adım daha yaklaşmak istiyor. Yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile ilk maçına çıkan siyah-beyazlılar ise alacağı galibiyetle üst sıralara tırmanmanın peşinde. Maçın detayları ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Medical Park Stadı'nda 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek ve müsabaka beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Trabzonspor - Beşiktaş

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Hüseyin, Denswil, Puchacz, Siopis, Abdulkadir, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Cornelius

Beşiktaş: Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Josef, Can, Rıdvan, Ghezzal, N'Koudou, Batshuayi

Trabzonspor ligde en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 14 puan önünde lider durumda. Beşiktaş ise 46 puanla 8. sırada yer alıyor.

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