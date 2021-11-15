Terörün pençesinden kurtardığı evladını askere uğurlayacak

DİYARBAKIR annelerinden Ayşegül Biçer, Halkların Demokratik Partisi (HDP) il binası önünde yaptığı oturma eylemi sayesinde güvenlik güçlerine teslim olan oğlu Mustafa'yı askere uğurlamaya hazırlanıyor.

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3 Eylül 2019'da Halkların Demokratik Partisi (HDP) il binası önünde oturma eylemi başlatan 3 anneden biri olan Ayşegül Biçer, eşi Rauf Biçer ile aylar süren mücadeleleri sonucu güvenlik güçlerine teslim olan oğlu Mustafa'ya 29 Temmuz'da kavuştu.

Mustafa'yı önümüzdeki günlerde askere uğurlamaya hazırlanan Biçer, Diyarbakır Öğretmenevinde düzenlenen programda oğluna kına yaktı.

Dağa kaçırılan evlatlarına kavuşmak için Diyarbakır'da oturma eylemini sürdüren bazı anne ve babaların da katıldığı programda konuşan Biçer, gurur verici bir gün yaşadığını söyledi.

"Evladımı terör örgütü PKK ile siyasi kolu HDP'den söke söke aldım. Oğlumu kına yakıp Türk askeri yapacağım. Toprağı, vatanı için savaşacaksa savaşacak, ölecekse ölecek. Evladımı aldığım andan itibaren onu askere göndereceğimi söylemiştim. Rabbime şükürler olsun, bugün ahdimi yerine getireceğim. Çok gurur verici. Allah her anne ve babaya nasip etsin" ifadelerini kullanan Biçer, oturma eylemini sürdüren ailelerin çocuklarına güvenlik güçlerine teslim olmaları çağrısında bulundu.

Tüm anne ve babaları evlat nöbeti tutan ailelere destek olmaya davet eden Biçer, "Gelin evlatlarımızı dağdan indirelim. Böyle gurur verici günleri hep beraber yaşayalım" dedi.