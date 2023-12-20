BIST 7.674
DOLAR 29,12
EURO 31,94
ALTIN 1.912,17
HABER /  GÜNCEL

Tekirdağ’da yoğun sis etkili oldu, sürücüler zor anlar yaşadı

Tekirdağ’da yoğun sis etkili oldu, sürücüler zor anlar yaşadı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis, öğle saatlerine kadar etkili oldu. Sabah işe giden işçiler ve şehir içi, şehirler arası yolculuk yapan sürücüler yoğun siste yolunu bulmakta zorluk yaşadı.

Abone ol

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde sabaha karşı etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı. Hayatı olumsuz etkileyen sis, öğle saatlerine kadar etkili oldu. Görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düşerken, yoğun siste yolunu bulmaya çalışan vatandaşlar ve sürücüler zorluk yaşadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Samsun'da 112'ye gelen çağrıların yüzde 43'ü asılsız çıktı! 50 kişiye ceza yazıldı
Samsun'da 112'ye gelen çağrıların yüzde 43'ü asılsız çıktı! 50 kişiye ceza yazıldı
Sokak hayvanları için tam zamanlı ısıtıcılar devreye girdi
Sokak hayvanları için tam zamanlı ısıtıcılar devreye girdi
Elazığ’da nesli tehlike altındaki dağ keçileri sürü halinde görüntülendi
Elazığ’da nesli tehlike altındaki dağ keçileri sürü halinde görüntülendi
Elazığ’da çocukların tehlikeli yolculuğu kameraya takıldı
Elazığ’da çocukların tehlikeli yolculuğu kameraya takıldı
Atatürk fotoğrafı takmayan teğmen olayının aslı ne? Özay Şendir yazdı
Atatürk fotoğrafı takmayan teğmen olayının aslı ne? Özay Şendir yazdı
Kış aylarının gelmesiyle yün yorgana talep arttı
Kış aylarının gelmesiyle yün yorgana talep arttı
"Asker olamayacağım" dedi, kendini denize attı
"Asker olamayacağım" dedi, kendini denize attı
Motorine kallavi zam geliyor! Benzin fiyatını yine geçecek! 20 Aralık 2023 güncel akaryakıt fiyatları
Motorine kallavi zam geliyor! Benzin fiyatını yine geçecek! 20 Aralık 2023 güncel akaryakıt fiyatları
Ehliyet ve kimliğini yenilemeyenler dikkat! Büyük cezası var!
Ehliyet ve kimliğini yenilemeyenler dikkat! Büyük cezası var!
Bu sezon kabus yaşayan Sevilla La Liga'da 10 maç sonra kazandı
Bu sezon kabus yaşayan Sevilla La Liga'da 10 maç sonra kazandı
Myanmar'da silahlı gruplar Çin'e açılan sınır kapısını ele geçirdi!
Myanmar'da silahlı gruplar Çin'e açılan sınır kapısını ele geçirdi!
Uluslararası Mitoloji Film Festivali yarın İzmir'de başlıyor
Uluslararası Mitoloji Film Festivali yarın İzmir'de başlıyor