TEB Portföy'e "2025 Yatırım Fonları Getiri Lideri" ödülü

TEB Portföy'e "2025 Yatırım Fonları Getiri Lideri" ödülü

TEB Portföy, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinin (TSPB) düzenlediği 11. Altın Boğa Ödülleri'nde "2025 Yatırım Fonları Getiri Lideri" ödülüne layık görüldü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TEB Portföy, Türkiye sermaye piyasalarının en prestijli ödül programlarından TSPB Altın Boğa Ödülleri kapsamında başarıya imza attı.

"Portföy Yönetim Faaliyeti" kategorisinde verilen "2025 Yatırım Fonları Getiri Lideri" ödülünü kazanan TEB Portföy, yatırımcılarına sağladığı güçlü performansla sektörün zirvesinde yer aldı.

Ödül, "TEB Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu"nun yıl boyunca sergilediği yüksek getiri performansıyla elde edildi.

Sektörde şeffaf, ölçülebilir performans kriterlerine dayanan ödüller, portföy yönetim şirketlerinin başarılarını objektif verilerle ortaya koyuyor. TEB Portföy'ün ödüle layık görülen fonunun yıl boyunca yatırımcılarına sunduğu getiri performansı bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Portföy Genel Müdürü Yağız Oral, söz konusu ünvana layık görülmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Geçen yılı son derece başarılı performansla tamamlamanın gururunu yaşadıklarını aktaran Oral, "Yöneticisi olduğumuz TEB Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu (GMC Fonu), tüm yatırım fonları arasında yüzde 195,6 net getirisiyle 2025'te Altın Boğa Ödülleri kapsamında Türkiye'nin en yüksek getiri sağlayan yatırım fonu seçilerek 'Yatırım Fonları Getiri Lideri' oldu ve sektörümüzde öne çıkan bir başarıya imza attı." ifadesini kullandı.

Oral, başarının, yatırımcılarına uzun vadeli ve sürdürülebilir değer yaratma hedefleri doğrultusunda attıkları adımların somut sonucu olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"TEB Portföy olarak disiplinli yatırım yaklaşımımız, güçlü analiz kabiliyetimiz ve risk yönetimi odağımızla yatırımcılarımızın birikimlerini en verimli şekilde değerlendirmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de yenilikçi ürünlerimiz ve etkin portföy yönetimi anlayışımızla sektörümüzde fark yaratmayı sürdüreceğiz."

