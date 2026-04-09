WSJ: Trump’ın İran’da “zafer” ilanı Washington’da endişe yarattı

Wall Street Journal’ın ismi açıklanmayan yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik saldırıların ardından yaptığı “zafer” vurgusu, hem ateşkesin kırılganlığı hem de Tahran’ın sürdürdüğü askeri kapasite nedeniyle bazı yakın müttefikleri ve üst düzey yardımcıları arasında endişeye yol açtı.

ABD basınında yer alan habere göre, Başkan Donald Trump’ın İran cephesinde başarı ilan eden açıklamaları, Washington’daki bazı güvenlik ve diplomasi çevrelerinde ihtiyatla karşılandı. Wall Street Journal’ın aktardığına göre, Trump’a yakın bazı isimler, ateşkesin bozulmasına yol açabilecek riskler ve İran’ın halen “tehlikeli askeri kabiliyete sahip olduğu” konusunda uyarılarda bulundu.

Haberde, özellikle geçici ateşkes sürecinin henüz oldukça hassas bir aşamada bulunduğu, bu nedenle erken zafer söylemlerinin sahadaki dengeleri etkileyebileceği değerlendirmesi öne çıktı.

İRAN’IN ASKERİ KAPASİTESİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

Gazetenin ismini paylaşmadığı ABD’li bir yetkilinin değerlendirmesine göre, İran’ın füze rampalarının yarısından fazlasının imha edildiği ileri sürüldü. Ancak aynı kaynak, bu kapasitenin tamamen ortadan kaldırılmadığını, önemli bir bölümünün çoğunlukla yerin derinliklerinde korunduğunu savundu.

Haberde, İran’ın özellikle dağlık ve yer altı askeri altyapısının, saldırılara rağmen caydırıcılık kapasitesini belirli ölçüde korumasına olanak sağladığı görüşüne yer verildi.

Yetkililer ve askeri uzmanlara dayandırılan değerlendirmelerde, İran’ın askeri ve nükleer kapasitesinin ciddi darbe aldığı, ancak ülkenin halen önemli bir kapasiteyi elinde tuttuğu ifade edildi.

Hürmüz Boğazı ve deniz tehdidi vurgusu

Haberde dikkat çeken başlıklardan biri de Hürmüz Boğazı’na ilişkin riskler oldu. Aynı ABD’li yetkili, İran Devrim Muhafızları Ordusunun elinde düzinelerce küçük bot bulunduğunu, bu unsurların Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğini “tehdit edebileceğini” ileri sürdü.

Bu değerlendirme, enerji güvenliği ve küresel ticaret açısından boğazın stratejik önemini bir kez daha gündeme taşırken, ateşkesin deniz hattındaki kırılganlığının da sürdüğüne işaret etti.

WSJ haberinde, ABD ve İsrail’in saldırılarına rağmen İran’ın füze ve insansız hava araçlarıyla “komşularını tehdit etme yeteneğini koruduğu” savunuldu. Özellikle bölgedeki ABD üsleri ve müttefik ülkeler açısından bu kapasitenin tamamen etkisiz hale getirilmediği vurgulandı.

Haberde ayrıca Trump’ın “kırılgan ateşkesi abarttığı” ve İran’ın bölgedeki ABD güçlerine saldırma kabiliyetini muhafaza ettiği yönündeki yorumlara da yer verildi.

ABD-İRAN ARASINDA GEÇİCİ ATEŞKES SÜRECİ

ABD ve İsrail’in İran’a 28 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından, İran’ın misillemeleri ve bazı bölge ülkelerine yönelik saldırılarla süreç geniş çaplı çatışmaya dönüşmüştü. ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan’da saat 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

Trump, Hürmüz Boğazı’nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran’dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etmişti.

“İran’ın savaştaki hedeflerine ulaştığı” açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi ise nihai müzakerelerin İslamabad’da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirmişti.

Türkiye, Pakistan ve Mısır’ın, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve diplomatik sürecin sonuç vermesi için yoğun temaslarını sürdürdüğü belirtilirken, geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan başlığının dahil olmadığını savunarak bu cephedeki saldırılarını sürdürüyor.