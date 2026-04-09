Suzuki Vitara ve S-Cross yeni donanım seviyesi ekledi fiyatı belli oldu

Dünyanın en büyük 10 otomobil üreticisi arasında yer alan Japon otomotiv devi Suzuki, Türkiye’de Akıllı Hibrit sistemiyle satışa sunduğu Vitara ve S-Cross modellerine yeni bir donanım seviyesi ekledi. Türkiye’de Doğan Trend Otomotiv’in temsil ettiği marka, her iki modelde de sunulan Black Edition versiyonları ile, “stil sahibi, dikkat çekici ve daha üst seviye bir deneyim” vadediyor.

Standart üst ekipman seviyesi olan GLX donanım seviyesinin üzerinde ek donanımlar ile konumlandırılan yeni Black Edition versiyonları 2.385.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Hem 4x2 hem de Suzuki’nin 4x4 sistemi ALLGRIP ile birlikte tercih edilebilen yeni Black Edition versiyonlar, daha premium ve dikkat çekici bir alternatif olacak.

Doğan Trend Otomotiv CEO'su Uğur Sakarya yeni Black Edition lansmanına ilişkin değerlendirmesinde, "Suzuki Black Edition modelleri ile ürün gamımızı genişletiyoruz. Sürücü ve yolcuların konforlu sürüş deneyimleri için sunroof, koltuk ısıtma ve tüm diğer Black Edition detayları ile Vitara ve S-Cross modellerimizi hem 4x2 hem de 4x4 AllGrip versiyonları ile pazara çok daha güçlü şekilde sunmaya devam ediyoruz. Black Edition versiyonlarımızın satışlarımıza olumlu katkı yapacağına inanıyoruz" dedi.

Daha üst seviye bir deneyim vadediyor!

Türkiye hibrit SUV pazarının önemli oyuncularından Suzuki Vitara ve S-Cross, hem 4x2 hem de ALLGRIP 4x4 teknolojisiyle sunulurken; zengin donanım seviyeleri, güçlü ve verimli Mild Hybrid motor yapısı ve Suzuki’nin köklü mühendislik yaklaşımıyla öne çıkıyor. Şimdi ise bu güçlü ürün gamı, yeni Black Edition versiyonlarıyla daha da iddialı bir noktaya taşınıyor.

GL ve GLX donanım seviyelerinin üzerinde konumlanan Black Edition versiyonlar, daha premium, daha dikkat çekici ve daha karakter sahibi bir alternatif sunuyor. Kullanıcıların en çok tercih ettiği sunroof ve ısıtmalı ön koltuklar gibi donanımların standart olarak sunulduğu bu özel versiyon, hem tasarım hem de konfor anlamında fark yaratıyor.



Dış tasarımda Black Edition imzası güçlü bir şekilde hissediliyor. 17 inç siyah alaşım jantlar, siyah tavan rayları, siyah kapı kolları ve yan aynalar, aracın güçlü hatlarını tamamlayarak daha sportif ve karizmatik bir duruş ortaya koyuyor. Sunroof ise bu iddialı görünümü gökyüzüyle buluşturarak modern ve stil sahibi bir dokunuş katıyor.

İç mekânda ise Black Edition’a özel detaylarla farklı bir atmosfer sunuluyor. Siyah detayların hâkim olduğu kabinde, özel döşemeler ve orta konsol tasarımı premium hissi güçlendirirken; koltuklar, direksiyon, kapı panelleri ve vites çevresinde yer alan turuncu dikiş detayları tasarıma dinamik bir karakter kazandırıyor. Isıtmalı ön koltuklar ise bu deneyimi konforla tamamlıyor. Tüm bu detaylar, Black Edition versiyonlarını sadece bir donanım paketi olmaktan çıkararak daha üst seviye bir sürüş deneyimine dönüştürüyor.

Black Edition versiyonları ayrıca adaptif hız sabitleme sistemi (ACC), kör nokta uyarı sistemi (BSM), arka çapraz trafik uyarı sistemi (RCTA), şerit takip ve ihlal uyarı sistemi (LDWS), akıllı hız asistanı (ISA), sürücü ve ön yolcu ön, yan ve perde hava yastıkları, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, ısıtmalı ön koltuklar, 9 inç dokunmatik ekranlı multimedya sistemi, kablosuz Apple CarPlay™ ve Android Auto™ ile 360° kamera gibi zengin bir donanım listesi sunuluyor.

Hem hibrit hem 4x4 hem de verimli!

Suzuki’nin köklü Japon mühendislik geleneğinin bir ürünü olan Vitara ve S-Cross, dayanıklılık, güvenilirlik ve mühendislik kalitesiyle segmentinde ayrışıyor. Her iki modelde de önden çekişli versiyonların yanı sıra, Suzuki’ye özgü ALLGRIP 4x4 teknolojisi ile farklı yol ve sürüş koşullarında üstün kontrol ve güven sunuluyor. Sürücünün ihtiyacına göre karakter değiştirebilen bu sistem, hem sürüş keyfini hem de güvenliği bir arada sunuyor.

Suzuki Akıllı Hibrit sistemi, performans ve verimliliği dengeli bir şekilde bir araya getiriyor. 48V hibrit altyapı; lityum iyon batarya, entegre marş jeneratörü (ISG) ve güç yönetim sistemleriyle çalışarak hızlanma anında içten yanmalı motoru destekliyor ve enerji geri kazanımıyla verimliliği artırıyor.

Her iki modele de güç veren 1.4 litrelik Boosterjet motor, 109 PS güç ve 235 Nm tork üretirken; güçlü çekiş kabiliyeti ve akıcı sürüş karakteriyle dikkat çekiyor. Hafif ve kompakt yapısıyla öne çıkan bu motor, hibrit sistemle birlikte hem performans hem de düşük tüketim avantajı sunuyor.

Vitara Hibrit 4x2 versiyonunda ortalama 5.7 lt/100 km yakıt tüketimi sunarken, S-Cross Hibrit’te bu değer 5.9 lt/100 km seviyesinde gerçekleşiyor. 4x4 ALLGRIP versiyonlarda ise Vitara 5.8 lt/100 km, S-Cross ise 6.1 lt/100 km ortalama tüketim değerleriyle verimlilik iddiasını sürdürüyor.