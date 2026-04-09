BIST 13.598
DOLAR 44,59
EURO 52,14
ALTIN 6.795,19
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Manisa'da FETÖ operasyonu: 24 kişi tutuklandı

Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 44 şüpheliden 24'ü tutuklandı.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'nün faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda örgütün güncel yapılanmasında faaliyet gösterdikleri belirlenen, aralarında sözde il imamı, bölge sorumluları, eğitim, kadın ve mali yapılanma sorumlularının da bulunduğu 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 44 şüpheli yakalandı. Aramalarda yaklaşık 22 milyon 500 bin lira, altın, avro, dolar, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24'ü tutuklandı, 20'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

