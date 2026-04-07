2026'da Türkiye pazarına giren otomobiller belli oldu! İşte o otomobillerin listesi...
2025'i rekor satış adetleri ile geride bırakan otomobil markaları, yeni yılda ise birçok yeni modeli tüketici ile buluşturmayı hedefliyor. İşte Türkiye pazarına girecek otomobiller...
2026'da Türkiye'de satışa sunulacak yeni modellerin büyük bir kısmını son yıllarda yıldızı parlayan SUV'lar oluştu. Yeni trendlere uygun olarak birçok plug-in hibrit model de yıl içinde bayilerde yerini aldı.
AUDI A6
Audi, yılın ilk çeyreğinde A6 Sedan modelinin e-hybrid versiyonunu Türkiye'ye getirecek.
Aracın net kapasitesi 20.7 kWh olan bataryası, sadece elektrik ile 106 kilometreye kadar menzil vaadediyor.
Plug-in (şarj edilebilir) hibrit otomobilin toplam sistem gücü 367 beygir olarak açıklanıyor.
