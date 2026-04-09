7 aylık hamile Bahar'ın cesedi gölette bulundu! Vahşette yeni gelişme

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde gölette kadın cesedi bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Abone ol

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 Nisan'da Bahar Aksüt'ün (24) ilçedeki Kürebeli Göleti'nde cesedinin bulunmasıyla ilgili soruşturmayı sürdürdü.

7 aylık hamileymiş

Ekipler, 7 aylık hamile olduğu ve çok sayıda bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlenen Aksüt'ün en son temas kurduğu kişileri belirlemek için geniş kapsamlı araştırma yaptı.

Muhtar da tutuklandı

Aksüt ile ilişkisi olduğu ve en son bu kişiyle görüştüğü iddiasıyla Yenicami Mahallesi Muhtarı Mustafa A. ile Kader K. ve Vural Ö. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından Kozan Adliyesi'ne sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.