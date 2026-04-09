Trump’ın 'medeniyet yok olacak' sözlerine tepki gösteren ünlü oyuncuya Beyaz Saray'dan yanıt

Trump'ın İran'a yönelik 'bir medeniyet bu gece yok olacak' ifadelerini eleştiren ünlü oyuncu George Clooney, bu ifadenin savaş suçu kapsamına girebileceğini belirtti. Clooney'nin ifadelerine Beyaz Saray'dan yanıt gecikmedi.

Ünlü oyuncu George Clooney ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki söz düellosu yeniden alevlendi. Clooney, Trump’ın İran’a yönelik “bir medeniyet bu gece yok olabilir” ifadelerine sert tepki göstererek bu söylemin “savaş suçu” kapsamına girebileceğini söyledi.

İtalya’nın Cuneo kentinde düzenlenen bir etkinlikte konuşan Clooney, yaklaşık 3 bin öğrenciye hitap ettiği konuşmasında, “Bazıları Donald Trump'ın iyi olduğunu söylüyor. Ama eğer biri bir medeniyeti yok etmek istediğini söylüyorsa, bu bir savaş suçudur. Muhafazakar görüşü destekleyebilirsiniz, ancak bir ahlak sınırı olmalı ve bu sınırı aşmamalıyız” ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'dan cevap gecikmedi: Korkunç oyunculuk yeteneği

Clooney’nin bu açıklamalarına Beyaz Saray’dan hızlı yanıt geldi. İletişim Direktörü Steven Cheung, oyuncuyu hedef alarak “Savaş suçu işleyen tek kişi, berbat filmleri ve korkunç oyunculuk yeteneği nedeniyle George Clooney’dir” ifadelerini kullandı.

Tartışma bununla da sınırlı kalmadı. Clooney daha sonra yaptığı açıklamada, savaş suçlarının uluslararası hukukta nasıl tanımlandığını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Aileler sevdiklerini kaybediyor. Çocuklar yanarak can veriyor. Dünya ekonomisi bıçak sırtında. Bu, en üst düzeyde hararetli tartışmaların yapılması gereken bir dönem. Çocukça hakaretlerin zamanı değil.

Ben başlayayım. Soykırım Sözleşmesi ve Roma Statüsü’nün tanımına göre, ‘bir ulusu fiziksel olarak yok etme niyeti olduğunda’ savaş suçu işlenmiş sayılır. Yönetimin savunması nedir? (Batman ve Robin filmlerinde rol aldığım için beni başarısız bir aktör olarak nitelendirmenin dışında, ki buna memnuniyetle katılıyorum?)”

Uzun yıllardır siyasi konularda aktif açıklamalar yapan Clooney'nin Trump ile arasındaki gerilim yeni değil. Ünlü oyuncu daha önce ABD siyasetindeki gelişmelere yönelik eleştirilerde bulunurken Trump, Clooney için 'ikinci sınıf aktör' ifadelerini kullanmıştı.