Gazze’de can kaybı 72 bin 317’ye yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi’nde 7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 72 bin 317’ye çıktığını açıkladı. Bakanlık, ateşkes sürecine rağmen son 24 saatte 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 21 kişinin yaralandığını duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ile Hamas arasında yürürlükte bulunan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi’nde ihlallerin sürdüğü belirtildi. Açıklamaya göre, İsrail ordusunun son 24 saat içinde düzenlediği saldırılarda 2 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi de yaralandı.

Böylece bölgede ateşkes sürecinin devam ettiği dönemde de sivil kayıpların artmayı sürdürdüğü ifade edildi.

Bakanlık verilerine göre, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 738’e yükseldi. Aynı dönemde enkaz altından çıkarılanların sayısının 759 olduğu, yaralı sayısının ise 2 bin 36’ya ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, ateşkes koşullarına rağmen sahadaki saldırılar ve yıkımın insani tabloyu ağırlaştırdığına işaret edildi.

7 EKİM 2023’TEN BU YANA TOPLAM BİLANÇO

Filistin Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı güncel verilere göre, İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin toplam sayısı 72 bin 317’ye yükseldi.

Toplam yaralı sayısının ise 172 bin 158’e ulaştığı aktarıldı. Açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ve enkaz altındaki kişilere ilişkin sayıların ilerleyen süreçte artabileceği kaydedildi.