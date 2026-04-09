Joe Kent'in NATO iddiası gündem oldu olası İsrail-Türkiye çatışmasında...

Amerikalı eski üst düzey istihbarat yetkili Joe Kent'in, "ABD’nin NATO'dan, olası bir Türkiye-İsrail çatışmasında, İsrail’den yana pozisyon alabilmek için ayrılacağı" yönündeki iddiası sosyal medyada gündem oldu.

Abone ol

Amerika Birleşik Devletleri'nin, Türkiye'nin de 1952'den bu yana üye olduğu Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü NATO'dan ayrılma ihtimaline ilişkin tartışmalar sürerken, konuya dair çeşitli spekülasyonlar ortaya atıldı.

17 Mart'ta, İran savaşını 'vicdanen destekleyemediğini' belirterek, ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörlüğü'nden istifa eden Amerikalı eski üst düzey istihbaratçı Joe Kent, bu tartışmalara sosyal medya platformu X'ten (eski adıyla Twitter) yaptığı çarpıcı bir paylaşımla katıldı.

Kent, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ne yazık ki NATO’dan ayrılmamız, dış çatışmalardan kaçınmak için olmayacak; Türkiye ile İsrail Suriye’de er ya da geç karşı karşıya geldiğinde İsrail’in yanında yer alabilmek için NATO’dan çıkacağız. Bu da, laik Suriye hükümetinin devrilmesine yardım ettikten ve eski bir El Kaide/DEAŞ liderini devlet başkanı olarak göreve getirdikten sonra olacak. Artık Orta Doğu’da hem yangını çıkaran hem de söndürmeye çalışan rolünü oynamayı bırakmanın zamanı geldi; buna değmez."

Trump'ın NATO sözleri

ABD Başkanı Trump, İngiliz The Telegraph gazetesinde 1 Nisan'da yayımlanan mülakatında, ABD'nin NATO'dan çekilme ihtimalini "gözden geçirilmenin de ötesinde" olarak nitelemiş, "(NATO) Onların kağıttan kaplan olduğunu hep biliyordum, bu arada (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin de bunu biliyor." ifadesini kullanmıştı.

Joe Kent kimdir?

Joseph Kent, ABD güvenlik bürokrasisinde hem askeri hem istihbarat geçmişi olan isimlerden biri. Uzun yıllar ABD Özel Kuvvetleri (Yeşil Bereliler) bünyesinde görev yapan Kent, Afganistan ve Orta Doğu’da sahada aktif bulundu. Bu geçmişi, onu klasik Washington bürokratlarından ayıran en önemli unsurlardan biri olarak öne çıkardı.

Askeri kariyerinin ardından istihbarat alanında da görev aldı. CIA ile bağlantılı çalışmaları, Kent’in terörle mücadele ve saha operasyonları konusundaki etkisini artırdı. Yani Kent Washington’da hem sahayı bilen hem de istihbarat diliyle konuşabilen bir figür.

Kent’in kişisel geçmişi de kamuoyundaki profilinin önemli bir parçası. Eşi Shannon Kent, 2019 yılında Suriye’nin Münbiç kentinde IŞİD'in düzenlediği iddia edilen bir saldırıda hayatını kaybetti. ABD istihbaratına bağlı çalışan Shannon Kent, patlamada ölen Amerikalı personel arasındaydı.

Sivil hayata geçtikten sonra Cumhuriyetçi Parti içinde hızla yükselen Kent, özellikle “America First” çizgisine yakınlığıyla dikkat çekti. Bu yönüyle MAGA tabanının güvenlik bürokrasisindeki temsilcilerinden biri olarak görülüyordu.

Başkan Donald Trump da Kent’i göreve getirirken yaptığı açıklamalarda bu profile özellikle vurgu yaptı. Trump, Kent için “sahada savaşmış, neyin gerçek tehdit olduğunu bilen biri” ifadelerini kullanırken, onu “Amerikan güvenliğini yeniden güçlü kılacak isimlerden biri” olarak tanımlıyordu.

Chralie Kirk suikastı gizemi

Kent, geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajda İsrail'in ABD'deki etkisine dikkat çekmiş İran savaşına karşı çıkan aktivist Charlie Kirk suikastı üzerinden dile getirmişti. Kent, Kirk cinayetinde olası “yabancı bağlantıları” araştırmak istediklerini ancak FBI ve Adalet Bakanlığı tarafından görülmemiş bir baskıyla durdurulduklarını söylemişti.

Kent, Kirk'ün öldürülmeden kısa süre önce Beyaz Saray'da kendisine "Joe, bizi İran'la savaşa girmekten kurtar!" diye bağırdığını anlatmıştı.