BYD aracı olanlar dikkat: Kara listeye aldılar, Türkiye'de çok satılıyordu
Brezilya, Çin merkezli elektrikli araç üreticisi BYD hakkında dikkat çeken bir adım attı. Şirket, çalışanlarını kölelik benzeri koşullarda çalıştıran işverenlerin yer aldığı kara listeye eklendi. Kararın arkasında ise 2024 yılında gündeme gelen ve Çinli işçilerin insan ticaretiyle bağlantılı biçimde istismar edildiği iddiaları var.
Geçen yıl ortaya saçılan bilgiler, olayın boyutunu daha da ağırlaştırmıştı. Bazı işçilerin silah zoruyla tutulduğu yönündeki iddialar, kamuoyunda büyük tepki çekmişti.
KARA LİSTENİN ETKİSİ NE OLACAK?
Brezilya Çalışma Bakanlığı’nın yayımladığı bu liste, özellikle BYD açısından sembolik olmaktan çok daha fazlasını ifade ediyor. Çünkü Brezilya, şirketin Çin dışındaki en büyük pazarlarından biri. Bu nedenle alınan kararın, BYD’nin ülkedeki itibarı üzerinde ciddi bir baskı yaratması bekleniyor.
Kara listeye giren şirketlerin bazı kamu ve özel banka kredilerine erişimi de kısıtlanıyor. Yani mesele yalnızca imaj kaybı değil, finansman tarafında da şirketin önüne yeni engeller çıkabilir. Buna rağmen kararın, BYD’nin ülkedeki mevcut otomobil fabrikasının faaliyetlerini doğrudan durdurmadığı belirtiliyor.
SKANDALIN MERKEZİNDE 163 İŞÇİ VAR
Olayın merkezinde,BYD’nin Brezilya’daki fabrika inşaatında çalıştırılan 163 Çinli işçi bulunuyor. Bu işçilerin doğrudan BYD tarafından değil, Jinjiang Group adlı taşeron firma üzerinden istihdam edildiği ifade ediliyor