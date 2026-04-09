İstanbul’da sağlıkta dijital dönüşüm: 'Hastanem Temiz' uygulaması devrede

İstanbul’daki hastanelerde QR kod ve yapay zeka dönemi başladı. "Hastanem Temiz" uygulamasıyla vatandaşların temizlik ve teknik sorunlara dair bildirimlerine ortalama 8 dakika içinde müdahale ediliyor.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık hizmetlerinde kalite ve verimliliği artırmak amacıyla teknoloji odaklı yeni bir projeyi hayata geçirdi. "Hastanem Temiz" adı verilen uygulama ile vatandaşlar, hastanelerdeki temizlik, teknik aksaklık veya hizmet kalitesine ilişkin geri bildirimlerini QR kod ve yapay zeka desteğiyle anlık olarak yönetime iletebiliyor.

Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan Sağlıkta Dönüşüm Projesi’nin bir parçası olarak geliştirilen sistem, hastane yönetim süreçlerini dijitalleştirerek sorunlara müdahale süresini dakikalar seviyesine indirmeyi hedefliyor.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ ANLIK MÜDAHALE MEKANİZMASI

Uygulamanın çalışma prensibi, hastanelerin stratejik noktalarına yerleştirilen konuma özel QR kodlara dayanıyor. Vatandaşlar, akıllı telefonları aracılığıyla bu kodları okuttuğunda;

OTOMATİK LOKASYON TANIMLAMA: Herhangi bir alan seçimi yapmaya gerek kalmadan bulundukları birim sisteme tanımlanıyor.

YAPAY ZEKA ANALİZİ: İletilen bildirimler, kurum tarafından geliştirilen yapay zeka yazılımı tarafından türüne, yoğunluğuna ve aciliyetine göre sınıflandırılıyor.

HEDEFLİ BİLDİRİM: Sistem, gereksiz bilgi trafiğini önlemek adına talebi yalnızca ilgili personele ve birim yöneticisine saniyeler içinde ulaştırıyor.

HİYERARŞİK TAKİP VE DENETİM SİSTEMİ

Uygulama, çözümsüz kalan taleplerin takibi için otomatik bir hiyerarşik uyarı mekanizması barındırıyor. Eğer iletilen sorun belirlenen süre zarfında giderilmezse, sistem durumu otomatik olarak bir üst sorumluya ve hastane yönetimine raporluyor. Bu sayede tüm süreçlerin kayıt altına alınması ve izlenebilirliği sağlanıyor.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ GÜNER: HASTANEYİ ASLINDA VATANDAŞ YÖNETİYOR

Projenin detaylarını paylaşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, sistemin sağladığı hızı rakamlarla ifade etti. Tedavi hizmetlerindeki başarıyı fiziksel şartlarda da sürdürmek istediklerini belirten Güner, şu bilgileri verdi:

"Vatandaşımız temizlik, yemek veya fiziksel şartlarla ilgili bir sorun gördüğünde anında sisteme iletebiliyor. Yapay zeka yazılımımız bildirimi kategorize ederek saniyeler içinde ilgili yöneticiye ulaştırıyor. Bugüne kadar 1300’den fazla bildirime ortalama 7-8 dakika içinde geri dönüş yaparak çözüm sağladık."

Güner, geri bildirimlerin yüzde 89’unun teşekkür ve memnuniyet mesajlarından oluştuğunu vurgulayarak, "Hastaneyi aslında vatandaşlarımız yönetiyor. Sorun iletildiğinde hızlı çözüm sağlanıyor ve bir sonraki vatandaşımız aynı problemle karşılaşmıyor" dedi.

GELECEK HEDEFLERİ VE VERİ ODAKLI YÖNETİM

Sistemden elde edilen veriler; müdahale süreleri, personel performansı ve kronikleşen sorunların tespiti için raporlanıyor. Sağlık Bakanlığı'nın "Koruyan, Üreten, Geliştiren Sağlık Modeli" doğrultusunda ilerlediklerini kaydeden Doç. Dr. Güner, bu dijital altyapının İstanbul genelinde daha etkin ve sürdürülebilir bir sağlık hizmeti modeli sunmak için kritik önem taşıdığını sözlerine ekledi.