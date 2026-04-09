Dünyanın en gizli toplantısı! Katılımcı listesi sızdı 5 Türk var

Resmi olarak doğrulanmayan listede, Türkiye’den farklı alanlarda etkili isimler yer aldı. Söz konusu iddiayı Kanadalı bağımsız gazeteci ve Press For Truth (PFT) adlı medya platformunun kurucusu Dan Dicks ortaya attı.

Listede Türkiye'den hangi isimler yer alıyor?

Dicks'in paylaştığı listede Türkiye'den iş insanları Ali Koç, Mehmet Tara ve Murat Özyeğin’in yanı sıra Dışişleri eski Bakanı Feridun Sinirlioğlu ile akademisyen Ayşe Zarakol da bulunuyor.

Katılımcılar; finans, teknoloji, savunma ve NATO çevreleri, enerji sektörü, medya ve siyaset gibi alanlarda etkili isimlerden oluşuyor.

Her yıl davet usulüyle ve basına kapalı gerçekleştirilen Bilderberg toplantıları, küresel güç dengeleri ve stratejik konuların ele alındığı bir platform olarak biliniyor. Ancak toplantılara ilişkin içerik ve karar süreçlerinin kamuoyuyla paylaşılmaması, zaman zaman “gizlilik” ve “şeffaflık” tartışmalarını da beraberinde getiriyor. 2026 listesine ilişkin iddialar için ise henüz resmi bir doğrulama yapılmadı.

GEÇMİŞ YILLARDA TÜRKİYE'DEN KİMLER KATILDI?

Mustafa Koç, Ömer Koç, Arzuhan Doğan Yalçındağ, Ümit Boyner, Selahattin Beyazıt, Cem Duna, Erkut Yücaoğlu, Mehmet Şimşek, Ali Babacan, Muharrem Nuri Birgi, Kamran İnan, Kemal Derviş, Selva Demiralp ve Metin Sitti gibi isimler geçmiş yıllarda düzenlenen toplantılara katılım gösterdi.

BILDERBERG TOPLANTILARI NEDİR?

İlk kez 1954 yılında gerçekleştirilen Bilderberg Toplantıları, Avrupa ve Kuzey Amerika arasında gayriresmî diyalogu geliştirmek amacıyla düzenleniyor. Her yıl siyaset, finans, sanayi, akademi ve medya alanlarından yaklaşık 130 davetli toplantıya katılıyor. Katılımcıların yaklaşık üçte ikisi Avrupa’dan, geri kalanı ise Kuzey Amerika’dan seçiliyor. Davetlilerin üçte biri siyaset ve kamu yönetiminden, diğerleri ise farklı sektörlerden oluşuyor.

Toplantılar, katılımcıların edindikleri bilgileri kullanabildiği ancak konuşmacıların kimliğini ve ifadelerini açıklayamadığı “Chatham House Kuralı” çerçevesinde yapılıyor. Bu sayede katılımcıların resmi görevlerinden bağımsız şekilde, daha serbest bir ortamda fikir alışverişinde bulunmaları amaçlanıyor. Zirvede herhangi bir resmi gündem, karar, oylama ya da politika metni yayımlanmıyor.

Son olarak 71’inci Bilderberg Toplantısı, 12-15 Haziran 2025 tarihlerinde İsveç’in Stockholm kentinde düzenlendi. Toplantıya ilişkin konu başlıkları ve katılımcı listesi, organizasyon tarafından yayımlanan basın bülteniyle kamuoyuna duyurulmuştu.