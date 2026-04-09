BIST 13.673
DOLAR 44,59
EURO 52,20
ALTIN 6.797,34
HABER /  EKONOMİ

Merkez Bankası rezervleri 9 hafta sonra yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 3 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 306 milyon dolar artarak 161 milyar 645 milyon dolara yükseldi.

Abone ol

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 3 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 127 milyon dolar artışla 58 milyar 417 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 27 Mart'ta 55 milyar 290 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 3 milyar 180 milyon dolar artışla 100 milyar 49 milyon dolardan 103 milyar 229 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri 3 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 306 milyon dolar artışla 155 milyar 339 milyon dolardan 161 milyar 645 milyon dolara çıktı.

30 Ocak 2026'da toplam rezervler, 218 milyar 158 milyon dolar ile en yüksek seviyesini görmüştü. O tarihten sonra azalan rezervler, 27 Mart tarihinde 155 milyar 339 milyon dolara gerilemişti.

