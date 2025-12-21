TBMM’de bütçe maratonunun son günü! Liderler böyle tokalaştı...

TBMM Genel Kurulu, 2026 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Kurtulmuş, 8 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın sunumuyla başlayan görüşmelerin 13 birleşim ve 35 oturumda yaklaşık 154 saat sürdüğünü, bu süreçte 1206 sayfalık tutanak tutulduğunu açıkladı. Genel Kurul’da siyasi parti liderleri de yer alırken, görüşmeler öncesi tokalaşmalar dikkat çekti.

13 BİRLEŞİMDE 154 SAATLİK MESAİ

GENEL BAŞKANLAR GENEL KURUL’DA

Bütçe görüşmelerini AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da takip etti.

GÖRÜŞMELER ÖNCESİ TOKALAŞMALAR DİKKAT ÇEKTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ile CHP Genel Başkanı Özel, görüşmeler öncesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yanına giderek tokalaştı. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da Bahçeli, Dervişoğlu ve Bakırhan ile selamlaştı.

CHP Genel Başkanı Özel, Genel Kurul Salonu’na girişinin ardından diğer genel başkanlarla ve AK Parti Grubu ile tokalaştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da genel başkanlarla selamlaşarak Genel Kurul’daki yerini aldı.