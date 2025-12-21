Büyükçekmece’de feci kaza: 2 ölü

Büyükçekmece’de Çatalca Yolu Caddesi’nde bariyerlere çarparak takla atan otomobilin sürücüsü Taner U. ile araçtaki Mahmut D. hayatını kaybetti. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri iki kişinin de yaşamını yitirdiğini belirledi. İncelemelerin ardından cenazeler morga kaldırıldı.Abone ol
Büyükçekmece'de, bariyerlere çarpıp, takla atan otomobilin sürücüsü ile 1 kişi hayatını kaybetti.
Çatalca Yolu Caddesi'nde seyreden Taner U'nun (47) idaresindeki 59 HR 670 plakalı otomobil bariyerlere çarptıktan takla atıp, yol kenarında bulunan otluk alana düştü.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücü Taner U. ile araçta bulunan Mahmut D'nin hayatını kaybettiğini belirlendi.
Yapılan incelemelerin ardından cenazeler morga gönderildi.