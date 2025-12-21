BIST 11.342
DOLAR 42,80
EURO 50,16
ALTIN 5.972,23
HABER /  DÜNYA

Ukrayna'dan dikkat çeken açıklama: Ruslar, 50 Ukraynalıyı zorla Rusya'ya götürdü

Ukrayna'dan dikkat çeken açıklama: Ruslar, 50 Ukraynalıyı zorla Rusya'ya götürdü

Ukrayna Ombudsmanı Dmitro Lubinets, Rus ordusunun Ukrayna'nın Sumi bölgesinden yaklaşık 50 Ukraynalıyı "zorla" Rusya'ya götürdüğünü iddia etti.

Abone ol

Ombudsman Lubinets, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın insan haklarını ihlal ettiğini belirtti.

Lubinets, "18 Aralık'ta Rusya Silahlı Kuvvetleri, Sumi bölgesindeki Grobovske köyünden yaklaşık 50 sivili yasa dışı bir şekilde gözaltına aldı ve uygun koşullardan mahrum bırakarak 20 Aralık'ta zorla Rusya Federasyonu topraklarına götürdü." ifadesini kullandı.

Lubinets, uluslararası toplumu bu duruma tepki göstermeye davet etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Biyoteknoloji Vadisi'ndeki Müteşebbis Heyet Toplantısı'na başkanlık etti
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Biyoteknoloji Vadisi'ndeki Müteşebbis Heyet Toplantısı'na başkanlık etti
On yıllar sonra dikkat çekici hamle! Yeni Suriye haritasında Hatay sürprizi
On yıllar sonra dikkat çekici hamle! Yeni Suriye haritasında Hatay sürprizi
Esenyurt'ta iş hanında korkutan yangın!
Esenyurt'ta iş hanında korkutan yangın!
AKOM'dan İstanbul için yeni uyarı! Tarih verildi: Aralıklarla etkisini gösterecek
AKOM'dan İstanbul için yeni uyarı! Tarih verildi: Aralıklarla etkisini gösterecek
Terörsüz Türkiye sürecinde hareketli hafta: Ortak rapor için çalışma başlıyor
Terörsüz Türkiye sürecinde hareketli hafta: Ortak rapor için çalışma başlıyor
Bakan Ali Yerlikaya duyurdu! FETÖ'ye 2 haftada ağır darbe
Bakan Ali Yerlikaya duyurdu! FETÖ'ye 2 haftada ağır darbe
Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusu, Gazze'de 2 kişiyi daha öldürdü
Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusu, Gazze'de 2 kişiyi daha öldürdü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan üç aylar mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan üç aylar mesajı
Sadettin Saran'ın gözaltına alınması hakkında Ali Koç'tan ilk açıklama!
Sadettin Saran'ın gözaltına alınması hakkında Ali Koç'tan ilk açıklama!
Döviz mevduat hesaplarında 4 yıl aradan sonra sürpriz tablo
Döviz mevduat hesaplarında 4 yıl aradan sonra sürpriz tablo
Galatasaray - Kasımpaşa maçının VAR hakemi belli oldu
Galatasaray - Kasımpaşa maçının VAR hakemi belli oldu
Sakarya ve Balıkesir'de yapılacak adalet binalarının ihaleleri yarın gerçekleştirilecek
Sakarya ve Balıkesir'de yapılacak adalet binalarının ihaleleri yarın gerçekleştirilecek