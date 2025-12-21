BIST 11.342
DOLAR 42,80
EURO 50,16
ALTIN 5.972,23
HABER /  DÜNYA

Ben-Gvir’den Filistinli esirler için skandal öneri

Ben-Gvir’den Filistinli esirler için skandal öneri

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in, Filistinli esirler için timsahlarla çevrili bir cezaevi tesisi kurulmasını önerdiği bildirildi.

Abone ol

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Filistinli esirler için "timsahlarla çevrili bir tesis" kurulmasını önerdiği belirtildi.

İsrail'de yayın yapan "Kanal 13" televizyonunun haberinde, "İsrail cezaevleri yetkilileri, Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'ın sunduğu sıra dışı bir teklifi inceliyor. Buna göre güvenlik mahkumları için timsahlarla çevrili bir tesis kurulacak ve böylece kaçma girişimleri engellenecek." ifadesine yer verildi.

Ben-Gvir'in bu öneriyi geçen hafta İsrail Cezaevi Servisi Müdürü Kobi Yaakobi ile yaptığı durum değerlendirme toplantısında sunduğu aktarıldı.

Haberde, önerilen yerin, İsrail'in kuzeyindeki Hamat Gader bölgesine yakın olduğu kaydedildi.

İsrail işgali altındaki Suriye'nin Golan Tepeleri ile Ürdün sınırına yakın bir konumda bulunan bu bölgede, timsah çiftliği ve bir hayvanat bahçesi yer alıyor.

FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR İÇİN İDAM İSTEMİŞTİ

Ben-Gvir daha önce de Filistinli tutuklulara idam cezası getirilmesini önermişti. İsrail Meclisinde ilk oylamadan geçen yasa tasarısının ikinci ve üçüncü oturumlarının önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

İsrail'in "Walla" haber sitesinde aralık ayının ilk haftasında yayınlanan haberde, kolluk kuvvetleri ve hapishanelerden sorumlu isim olan Ben-Gvir'in göreve başladığı 2022 yılı sonundan bu yana, cezaevlerinde 110 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Filistinli esirlerle ilgilenen kurumlar da İsrail hapishanelerinde halihazırda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 9 bin 300 Filistinlinin bulunduğunu açıklamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
En mutlu gün kana bulandı! Husumetli kavgasında ölü ve yaralı var...
En mutlu gün kana bulandı! Husumetli kavgasında ölü ve yaralı var...
TBMM’de bütçe maratonunun son günü! Liderler böyle tokalaştı...
TBMM’de bütçe maratonunun son günü! Liderler böyle tokalaştı...
Karadeniz’de Türk Hava Kuvvetleri’nden eğitim uçuşu
Karadeniz’de Türk Hava Kuvvetleri’nden eğitim uçuşu
Büyükçekmece’de feci kaza: 2 ölü
Büyükçekmece’de feci kaza: 2 ölü
İlber Ortaylı’dan dikkat çeken 'derin devlet' sözleri
İlber Ortaylı’dan dikkat çeken 'derin devlet' sözleri
İsrail, Lübnan'ın güneyine İHA saldırısı düzenledi
İsrail, Lübnan'ın güneyine İHA saldırısı düzenledi
Bütçe maratonunda final günü: Soğuk hava dağıldı, Dervişoğlu ve Bahçeli el sıkıştı
Bütçe maratonunda final günü: Soğuk hava dağıldı, Dervişoğlu ve Bahçeli el sıkıştı
Ukrayna'dan dikkat çeken açıklama: Ruslar, 50 Ukraynalıyı zorla Rusya'ya götürdü
Ukrayna'dan dikkat çeken açıklama: Ruslar, 50 Ukraynalıyı zorla Rusya'ya götürdü
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Biyoteknoloji Vadisi'ndeki Müteşebbis Heyet Toplantısı'na başkanlık etti
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Biyoteknoloji Vadisi'ndeki Müteşebbis Heyet Toplantısı'na başkanlık etti
On yıllar sonra dikkat çekici hamle! Yeni Suriye haritasında Hatay sürprizi
On yıllar sonra dikkat çekici hamle! Yeni Suriye haritasında Hatay sürprizi
Esenyurt'ta iş hanında korkutan yangın!
Esenyurt'ta iş hanında korkutan yangın!
AKOM'dan İstanbul için yeni uyarı! Tarih verildi: Aralıklarla etkisini gösterecek
AKOM'dan İstanbul için yeni uyarı! Tarih verildi: Aralıklarla etkisini gösterecek