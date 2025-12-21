On yıllar sonra dikkat çekici hamle! Yeni Suriye haritasında Hatay sürprizi

Suriye'de uzun yıllar boyunca dokunulmaz kabul edilen kırmızı çizgi ilk kez aşıldı. Esad rejiminin devrilmesinin ardından iş başına gelen yeni yönetimin yayımladığı haritadaki ayrıntı, Şam'ın dış politikasında köklü bir değişimin işareti olarak değerlendirildi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden 8 Aralık 2024'te Beşşar Esad'ın devrilmesinin ardından göreve gelen yeni yönetimin yaklaşımını ortaya koyan bir haritayı kamuoyuyla paylaştı.

Üstünde "Sezar yasası olmayan Suriye" yazısının bulunduğu haritada, Hatay ve ülkenin güneyinde İsrail işgali altında bulunan Golan Tepeleri'nin yer almadığı görüldü.

ABD, geçtiğimiz günlerde yayımladığı 2026 yılı savunma bütçesi raporunda, 2019 yılında kabul edilen ve Suriye'ye yaptırımlar getiren Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası'nı iptal etmişti.

Bu adım, Suriye'nin on yıllardır izlediği politikada ilk kez geri adım attığını yansıtıyor. Nitekim, Şam yönetimi, uzun zamandır okul kitaplarından kamu dairelerine kadar her yerde bu iki bölgeyi kendi haritasına dahil bir şekilde gösteriyordu.

NORMALLEŞME ÇABASI

Yeni hükümet, ağır yaptırımlar altında bulunan ülkeyi uluslararası camiaya kazandırmak ve ekonomik açıdan kalkındırmak için diploması çabalarıyla öne çıkıyor. Esad'ın yönetimde bulunduğu sırada bile Türkiye'den destek gören yeni yönetim, sadece Türkiye değil, bütün bölge ülkeleriyle ve ülke içerisinde yer alan ayrılıkçı gruplarla normalleşme adımı atıyor.

HATAY'IN KURTULUŞU

Kurtuluş Savaşı döneminde, 20 Ekim 1921’de Fransa ile imzalanan Ankara Antlaşması ile Suriye sınırı çizilmişti. Ancak Hatay (o zamanki adıyla İskenderun), sınırların dışında kalarak Fransız mandasındaki Suriye'ye bırakılmıştı.

1936 yılında Fransa, Suriye üzerindeki manda yönetimini sonlandırmaya karar verince Hatay’ı da Suriye’ye devretmek istemiş, Türkiye ise bu duruma şiddetle itiraz etmişti. Diplomatik baskıların ardından 2 Eylül 1938 tarihinde Hatay Cumhuriyeti kurulmuş ve 23 Haziran 1939 tarihinde ise Hatay meclisi Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı almıştı.