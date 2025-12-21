BIST 11.342
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Biyoteknoloji Vadisi'ndeki Müteşebbis Heyet Toplantısı'na başkanlık etti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Biyoteknoloji İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (BİOSB) Müteşebbis Heyet Toplantısı'na başkanlık etti.

Biyoteknoloji Vadisinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yeni bilim ve teknoloji üssü olan Biyoteknoloji İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde her ay düzenli olarak gerçekleştirilen Müteşebbis Heyet Toplantıları'nın aralık ayı oturumu, Bakan Memişoğlu'nun liderliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıya, Bakan Memişoğlu'nun yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, BİOSB ve BİYOSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Varlıbaş, İstanbul Vali Yardımcıları Ahmet Suheyl Üçer ve Hasan Gözen, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ayar, İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner ve müteşebbis heyeti katıldı.

Toplantıda, BİOSB'nin mevcut durumu, devam eden çalışmalar ve Türkiye'nin biyoteknoloji alanındaki stratejik hedeflerine katkı sunacak yol haritası ele alındı.

"Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de biyoteknoloji alanında çalışmalar devam ediyor."

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, biyoteknolojinin bu dönemin en önemli alanlarından biri olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de biyoteknoloji alanında çalışmalar devam ediyor. Bu anlamda Biyoteknoloji Vadisi'nin, ülkemizin geleceğine katkı sağlayacağına inancım tamdır. Sağlık Bakanlığı olarak biyoteknoloji alanındaki gelişmeleri takip etmeye ve Biyoteknoloji İhtisas Organize Sanayi Bölgemizi desteklemeye devam edeceğiz."

"Kamu, akademi ve özel sektörü bir araya getiren bütüncül bir ekosistem inşa ediyoruz"

BİOSB ve BİYOSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Varlıbaş da BİOSB olarak, Türkiye'nin biyoteknoloji alanındaki stratejik hedeflerine katkı sunan, kamu, akademi ve özel sektörü bir araya getiren bütüncül bir ekosistem inşa ettiklerini aktardı.

Sağlık Bakanı liderliğinde gerçekleştirilen Müteşebbis Heyet Toplantısı'nda, BİOSB'nin mevcut durumuyla gelecek vizyonunu kapsamlı şekilde ele alma imkanı bulduklarını ifade eden Varlıbaş, şunları kaydetti:

"Toplantı kapsamında, bölgemizde devam eden çalışmalarımız, orta ve uzun vadeli hedeflerimiz, 2026 yılı haziran ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek BIO International Convention fuarında kurulması planlanan Türkiye pavilionu ile ülkemizin biyoteknoloji alanındaki uluslararası görünürlüğünü artırmaya yönelik faaliyetlerimiz ve kasım ayında gerçekleştireceğimiz Uluslararası Biyoteknoloji Zirvesi'nin detaylarını Sayın Bakanımızla paylaştık. Sayın Bakanımıza, toplantımıza liderlik ederek verdikleri güçlü destek dolayısıyla teşekkürlerimizi sunuyoruz."

