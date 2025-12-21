BIST 11.342
DOLAR 42,80
EURO 50,16
ALTIN 5.972,23
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan üç aylar mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan üç aylar mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, üç ayların, başta mazlum Filistin halkı olmak üzere, Türk milletine, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diledi.

Abone ol

Yılmaz, NSosyal hesabından, recep, şaban ve ramazanı kapsayan mukaddes üç ayların başlamasıyla ilgili mesaj yayımladı.

Bugün, rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi üç aylara kavuşmanın huzurunu yaşadıklarını belirten Yılmaz, "Bu mübarek zamanların birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini, gönüllerimiz için manevi bir dirilişe vesile olmasını diliyorum. Üç ayların, başta mazlum Filistin halkı olmak üzere, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sadettin Saran'ın gözaltına alınması hakkında Ali Koç'tan ilk açıklama!
Sadettin Saran'ın gözaltına alınması hakkında Ali Koç'tan ilk açıklama!
Döviz mevduat hesaplarında 4 yıl aradan sonra sürpriz tablo
Döviz mevduat hesaplarında 4 yıl aradan sonra sürpriz tablo
Galatasaray - Kasımpaşa maçının VAR hakemi belli oldu
Galatasaray - Kasımpaşa maçının VAR hakemi belli oldu
Sakarya ve Balıkesir'de yapılacak adalet binalarının ihaleleri yarın gerçekleştirilecek
Sakarya ve Balıkesir'de yapılacak adalet binalarının ihaleleri yarın gerçekleştirilecek
Kripto’da düşüş başlıyor mu? 2018’de yüzde 18, 2022’de yüzde 33
Kripto’da düşüş başlıyor mu? 2018’de yüzde 18, 2022’de yüzde 33
Hareketsiz yaşam beyni tehdit ediyor! Otururken beyniniz küçülmesin
Hareketsiz yaşam beyni tehdit ediyor! Otururken beyniniz küçülmesin
İşte Garipoğlu’nun uyuşturucu partilerinde 'özel ağırlayın' dediği isim
İşte Garipoğlu’nun uyuşturucu partilerinde 'özel ağırlayın' dediği isim
Fenerbahçe'den Talisca'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Fenerbahçe'den Talisca'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Trabzonspor ile Gençlerbirliği 73. randevuda
Trabzonspor ile Gençlerbirliği 73. randevuda
İsrail ordusu, Suriye’nin güneyinde çeşitli noktalarda konuşlanarak ihlallerini sürdürdü
İsrail ordusu, Suriye’nin güneyinde çeşitli noktalarda konuşlanarak ihlallerini sürdürdü
Siyasette sıcak gelişme! Mansur Yavaş'a bir soruşturma izni daha...
Siyasette sıcak gelişme! Mansur Yavaş'a bir soruşturma izni daha...
Beşiktaş bunu bekliyordu! Tammy Abraham'dna haber var
Beşiktaş bunu bekliyordu! Tammy Abraham'dna haber var