Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusu, Gazze'de 2 kişiyi daha öldürdü

İsrail ordusunun ateşkes anlaşması kapsamında geri çekildiği Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Abone ol

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait İHA'dan Şucaiyye Mahallesi'nin Mansura Caddesi'nde bulunan bir grup Filistinli sivilin üzerine bomba atıldı.

Saldırıda yaşamını yitirenlerin naaşı El-Ehli Baptist Hastanesi'ne getirildi.

Görgü tanıkları, saldırının, İsrail ordusunun çekildiği ve ateşkes anlaşması kapsamında Filistinlilerin serbestçe hareket etmesine izin verilen bölgede gerçekleştirildiğini belirtti.

Saldırıda hayatını kaybeden Filistinlilerin isimlerinin Yasir Cundiye ve Ali Cundiye olduğu öğrenildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde saldırılarına devam ediyor

Öte yandan yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Gazze kentinin doğusundaki bölgeler, İsrail ordusuna ait uçak ve helikopterlerden açılan ateşle hedef alındı.

Ayrıca İsrail ordusunun, kontrolü altındaki bölgelere konuşlandırdığı askeri araçlardan Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Bureyc Mülteci Kampı'nın kuzeydoğusundaki bölgelere ateş açıldı.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinin doğusu ile Refah kentinin kuzeyindeki bölgelerde de ateş açtı.

Söz konusu saldırılarda can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin henüz bilgi alınamadı.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını hemen her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ediyor.

Anlaşmanın ilk aşaması gereği "Sarı Hat"tın gerisine çekilen İsrail ordusu hâlen Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 50'lik kısmında işgalini sürdürüyor ve "Sarı Hat"ta yaklaştıkları iddiasıyla Filistinlilere saldırmayı sürdürüyor.