BIST 11.342
DOLAR 42,80
EURO 50,16
ALTIN 5.972,23
HABER /  POLİTİKA

Bütçe maratonunda final günü: Soğuk hava dağıldı, Dervişoğlu ve Bahçeli el sıkıştı

Bütçe maratonunda final günü: Soğuk hava dağıldı, Dervişoğlu ve Bahçeli el sıkıştı

Bütçe görüşmelerinin final oturumunda siyasi liderler Genel Kurul2da buluştu. Müsavat Dervişoğlu'nun Devlet Bahçeli ile tokalaştığı, Özgür Özel lie Cevdet Yılmaz'ın ise sıraları tek tek dolaşarak liderlerle selamlaştığı anlar objektiflere yansıdı.

Abone ol

Bütçe görüşmelerinin son gününde milletvekilleri Meclis'te toplandı. Toplantıda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da yer aldı.

Görüşme başlamadan önce Genel Kurul'a giren parti liderleri, diğer grupların sıralarına yönelerek parti liderleriyle tokalaştı.

Özellikle iktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak isimlendirdiği sürece dair eleştirilerini yönelten Dervişoğlu'nun, salona girdiğinde Bahçeli'yle el sıkıştığı anlar kameralara yansıdı.

Bütçe maratonunda final günü: Soğuk hava dağıldı, Dervişoğlu ve Bahçeli el sıkıştı - Resim: 0

Partililerinin alkışlarıyla salona giren Özel'in ise bütün liderlerle tokalaştığı görüldü. Aynı saniyelerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da salona girdi. Yılmaz da Özel gibi bütün liderlerle tokalaştı.

Bütçe görüşmelerinin son gününde 2026 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi Kanun Teklifi ile 2024 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi tartışma konusu olarak Meclis'e taşındı.

Bütçe üzerine görüşmeler tamamlandıktan sonra Meclis Genel Kurulu'nda oylama yapılacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Ukrayna'dan dikkat çeken açıklama: Ruslar, 50 Ukraynalıyı zorla Rusya'ya götürdü
Ukrayna'dan dikkat çeken açıklama: Ruslar, 50 Ukraynalıyı zorla Rusya'ya götürdü
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Biyoteknoloji Vadisi'ndeki Müteşebbis Heyet Toplantısı'na başkanlık etti
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Biyoteknoloji Vadisi'ndeki Müteşebbis Heyet Toplantısı'na başkanlık etti
On yıllar sonra dikkat çekici hamle! Yeni Suriye haritasında Hatay sürprizi
On yıllar sonra dikkat çekici hamle! Yeni Suriye haritasında Hatay sürprizi
Esenyurt'ta iş hanında korkutan yangın!
Esenyurt'ta iş hanında korkutan yangın!
AKOM'dan İstanbul için yeni uyarı! Tarih verildi: Aralıklarla etkisini gösterecek
AKOM'dan İstanbul için yeni uyarı! Tarih verildi: Aralıklarla etkisini gösterecek
Terörsüz Türkiye sürecinde hareketli hafta: Ortak rapor için çalışma başlıyor
Terörsüz Türkiye sürecinde hareketli hafta: Ortak rapor için çalışma başlıyor
Bakan Ali Yerlikaya duyurdu! FETÖ'ye 2 haftada ağır darbe
Bakan Ali Yerlikaya duyurdu! FETÖ'ye 2 haftada ağır darbe
Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusu, Gazze'de 2 kişiyi daha öldürdü
Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusu, Gazze'de 2 kişiyi daha öldürdü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan üç aylar mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan üç aylar mesajı
Sadettin Saran'ın gözaltına alınması hakkında Ali Koç'tan ilk açıklama!
Sadettin Saran'ın gözaltına alınması hakkında Ali Koç'tan ilk açıklama!
Döviz mevduat hesaplarında 4 yıl aradan sonra sürpriz tablo
Döviz mevduat hesaplarında 4 yıl aradan sonra sürpriz tablo
Galatasaray - Kasımpaşa maçının VAR hakemi belli oldu
Galatasaray - Kasımpaşa maçının VAR hakemi belli oldu