Bütçe maratonunda final günü: Soğuk hava dağıldı, Dervişoğlu ve Bahçeli el sıkıştı

Bütçe görüşmelerinin final oturumunda siyasi liderler Genel Kurul2da buluştu. Müsavat Dervişoğlu'nun Devlet Bahçeli ile tokalaştığı, Özgür Özel lie Cevdet Yılmaz'ın ise sıraları tek tek dolaşarak liderlerle selamlaştığı anlar objektiflere yansıdı.

Bütçe görüşmelerinin son gününde milletvekilleri Meclis'te toplandı. Toplantıda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da yer aldı.

Görüşme başlamadan önce Genel Kurul'a giren parti liderleri, diğer grupların sıralarına yönelerek parti liderleriyle tokalaştı.

Özellikle iktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak isimlendirdiği sürece dair eleştirilerini yönelten Dervişoğlu'nun, salona girdiğinde Bahçeli'yle el sıkıştığı anlar kameralara yansıdı.

Partililerinin alkışlarıyla salona giren Özel'in ise bütün liderlerle tokalaştığı görüldü. Aynı saniyelerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da salona girdi. Yılmaz da Özel gibi bütün liderlerle tokalaştı.

Bütçe görüşmelerinin son gününde 2026 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi Kanun Teklifi ile 2024 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi tartışma konusu olarak Meclis'e taşındı.

Bütçe üzerine görüşmeler tamamlandıktan sonra Meclis Genel Kurulu'nda oylama yapılacak.