TBMM Genel Kurulunda ABD Senatosunun Ermeni kararı ortak bildiriyle kınandı

TBMM Genel Kurulunda AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti grupları; ABD Senatosunun 'Ermeni kararı'nı ortak bildiriyle kınadı ve reddetti.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) grubu bulunan 5 siyasi parti de ABD Senatosunun kararına ortak tepki gösterdi. Başkanlık tezkeresi olarak okunan ortak bildiride kararın yok hükmünde olduğu vurgulandı.

Meclis Başkanlığı tezkeresini Meclis Başkanvekili Celal Adan okudu. Bildiride, "Kararı kınıyor ve reddediyoruz" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca, "Manidardır ki Türkiye ile ABD'nin çıkarları ne zaman ters düşse 1915 olayları senato gündemine getirilmektedir" denildi.

Meclis bildirisinde, Türkiye'nin arşivlerini açtığı, ABD Senatosunun ise artık bu vicdan yüküyle yaşayacağı belirtildi.