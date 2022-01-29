BIST 1.983
DOLAR 13,52
EURO 15,09
ALTIN 777,58
HABER /  POLİTİKA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan MOBESE açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan MOBESE açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ekrem İmmaoğlu'nun Mobese görüntülerinin yayınlanmasıyla ilgili olarak "Mobese iddiası var ama bunun incelenmesi gerekiyor. Sanıyorum bununla ilgili hukuki bir süreç yapılacak." dedi.

Abone ol

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CNN TÜRK canlı yayınında Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. 

Meclis Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kentte kar yağışı sırasında Sarıyer’deki bir balıkçıda İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi ile görüşmesine ilişkin kamuoyuna yansıyan MOBESE görüntüleri hakkında da konuştu.

"Mobese olduğunun teyit edilmesi gerekli"
Mobese görüntülerinin paylaşılmasını nasıl yorumlamak gerekir? " sorusuna Şentop şu yanıtı verdi: "Görüntülerin hangi kamerayla çekildiğini bilmek gerekiyor. Mobese kamerası olduğunu kesin olarak teyit etmek gerekiyor. Bir inceleme süreci yapılacak, bu detayları bilenlerin değerlendirmesi lazım. Ben siyaseti ve hukuku birbirinden ayırmıyorum esasen. Eğer siyaset bu zeminden ayrılarak yapılırsa o zaman havada kalıyor. Bundan ayrıldığınız takdirde o zaman ölçü kaçıyor.

Yaşananlardan şüpheli kurumlarımız bir ders çıkarıyorlar. Olayın sıcağı sıcağına yaşananlar bir köpük tartışması. Bunlar zaman gelince yeni tartışmalarla geride kalır. Önemli olan gerekli dersleri çıkarmaktır, bu mutlaka yapılır. Çalışmalar, incelemeler sürüyor."

Bekir Bozdağ açıklaması
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün görevinden affını isteyerek, koltuğunu Bekir Bozdağ'a bırakmasıyla ilgili konuşan Meclis Başkanı Şentop, “Hem iyi birer hukukçu hem de görevlerini dikkatle yürüten iki arkadaşımız. Hükümetin bir politikası olur, bakanlar o politikayı icra ederler. Bu değişiklikler gayet normaldir” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Hakan Aygün 'Akşener ağzından kaçırdı' dedi Kılıçdaroğlu'nun planını açıkladı
Hakan Aygün 'Akşener ağzından kaçırdı' dedi Kılıçdaroğlu'nun planını açıkladı
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Prof. Dr. Meltem Işıkgöz Taşbakan: Omicron'un yüzeyde kalma süresi 8 güne kadar çıkıyor
Prof. Dr. Meltem Işıkgöz Taşbakan: Omicron'un yüzeyde kalma süresi 8 güne kadar çıkıyor
Venezuela'da muhalefet Maduro'nun görevden alınması için yeterli imzaya ulaşamadı
Venezuela'da muhalefet Maduro'nun görevden alınması için yeterli imzaya ulaşamadı
Varlıklarını TL'ye dönüştüren kurumlara vergi istisnası getiren kanun Resmi Gazete'de
Varlıklarını TL'ye dönüştüren kurumlara vergi istisnası getiren kanun Resmi Gazete'de
Bursa'da belediye otobüsünde yaşlı amcayı o halde görenler telefona sarıldı
Bursa'da belediye otobüsünde yaşlı amcayı o halde görenler telefona sarıldı
214 bin TL'ye otomobil aldı 10 ay sonra polisin telefonuyla şok yaşadı
214 bin TL'ye otomobil aldı 10 ay sonra polisin telefonuyla şok yaşadı
Kombinin baca borusu çıktı! Doğal gazdan etkilenen 9 kişi hastanelik oldu
Kombinin baca borusu çıktı! Doğal gazdan etkilenen 9 kişi hastanelik oldu
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti! İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nden 'ambulans geç geldi' iddiasına açıklama
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti! İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nden 'ambulans geç geldi' iddiasına açıklama
Kemal Kılıçdaroğlu balıkçı restoranına giden Ekrem İmamoğlu için bakın ne dedi?
Kemal Kılıçdaroğlu balıkçı restoranına giden Ekrem İmamoğlu için bakın ne dedi?