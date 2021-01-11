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Survivor Poyraz kimdir nereli Yiğit Poyraz kaç yaşında?

Survivor 2021 heyecan dolu yarışmaları ile başladı. Bu sene gönüllüler takımında dikkat çeken isimlerden biri de Yiğit Poyraz oldu. Parkurlardaki başarısı, duruşu ve fiziği ile şimdiden favori olan Survivor Poyraz 27 yaşında ve tekstil mümessilliği yapıyor.

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Survivor 2021 TV 8 ekranlarında başladı. Her yıl daha da zorlaşan ada şartlarında Gönüllüler takımında yarışan isimlerden biri de 27 yaşındaki Yiğit Poyraz oldu. Bodrum'da büyüyen Yiğit Poyraz tekstil mümessilliği yapıyor. Peki kimdir Survivor Yiğit Poyraz, aslen nereli?

Survivor 2021 TV 8 ekranlarında dün akşam ilk bölümü ile başladı. Her yıl daha da zorlaşan ada şartlarında Gönüllüler takımında yarışan isimlerden biri de 27 yaşındaki Yiğit Poyraz oldu. Bodrum'da büyüyen Yiğit Poyraz tekstil mümessilliği yapıyor. Peki kimdir Survivor Yiğit Poyraz, aslen nereli?

Yiğit Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde doğdu. Bodrum’da büyüdüğünü belirten Yiğit Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej’i yatılı olarak kazanarak İstanbul’a yerleşti.

2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girdi. 1 sene Sydney Uni’de exchange programı ile eğitim gördü.

8 yaşından beri basketbol oynayan Yiğit Poyraz, 2 senedir halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor.

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