Survivor Dora 2021 mesleği ne hangi reklamlarda oynadı?

Survivor 2021'de büyük macera başladı. Bu sene Gönüllüler takımında yer alan Uğurtan Dora merak edilen isimler arasında yer aldı. 50'den fazla reklamda rol alan Survivor Dora'nın yer aldığı reklamlar ise merak konusu oldu. Peki aynı zamanda özel bir firmada yöneticilik yapan Dora kimdir, nereli?

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Survivor 2021 tüm heyecanıyla başladı. Her yıl daha da zorlaşan ada şartlarında bu sene gönüllüler kadrosunda yer alan isimlerden biri de 37 yaşında olan Uğurtan Dora oldu. Peki, Survivor 2021 kadrosunda yer alan Uğurtan Dora kimdir, kaç yaşında? İşte Survivor 2021 Gönüllüler ekibinde yer alacak olan Uğurtan Dora'nın hayatıyla ilgili bilgiler...

Survivor 2021 kadrosunda yer alan Uğurtan Dora, 7 Kasım 1984 tarihinde İstanbul Şişli’de dünyaya geldi.

Saint Benoit Fransız ve Sakıp Sabancı Anadolu Lisesini tamamladıktan sonra İzmir’deli Dokuz Eylül Üniversitesi’nin lisan bölümünü kazandı. Çeşitli spor dallarıyla ilgilenen Uğurtan Dora’nın sutopu, jimnastik, kürek, basketbol, ve fitness gibi birçok farklı dalda deneyimi bulunuyor. Lisanslı basketbol geçmişi olan Uğurtan Dora, aynı zamanda Fas, Cezayir, Tunus ve İran’da IMMİB ticaret heyeti ve bakanlar kurulu adına tercümanlık yaptı.

2013-2018 yıllarında özel bir firmada yöneticilik görevini üstlenen Uğurtan Dora’nın oyunculuk deneyimi de var. Uğurtan Dora, bu zamana kadar 50’dan fazla reklamda rol almıştı.

2021 Survivor Gönüllüler kadrosunda kimler var: Gönüllülerde ise Yiğit Poyraz, Sancakay Ilım Morgül, Emin Günenç, Sena Özdemir, Steven Salam, Aleyna Kalaycıoğlu, Hanzade Ofluoğlu, Yunus Emre Karabacak, Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, Ayşe Yüksel, Uğurtan Dora kadroya dahil oldu.