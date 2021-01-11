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BioNTech'den kritik aşı açıklaması: Bu yıl iki milyar doz aşı üretmeyi hedefliyoruz

Koronavirüs aşısını bulan Türk bilim insanlarından Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin şirketi BioNTech'den flaş bir açıklama geldi. İşte BioNTech'in bu yıl ki hedefi...

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Koronavirüs aşısını bulan Türk bilim insanlarından Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin şirketi BioNTech'den yapılan açıklamada, 'Bu yıl iki milyar doz aşı üretmeyi hedefliyoruz.' ifadeleri kullanıldı.

Reuters'ın haberine göre BioNTech’den yapılan açıklamada "2021 sonuna kadar güncellenmiş 6 doz etiketini içeren yaklaşık 2 milyar doz aşı üretebileceğimize inanıyoruz" denildi.

 

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