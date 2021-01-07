Mutasyon sonrası koronavirüs haritası güncellendi! İstanbul'daki değişim şaşırttı

Koronavirüs vakaların yüksek olduğu İstanbul'da alınan sokağa çıkma kısıtlaması tedbirlerinin Hayat Eve Sığar uygulamasında haritaya yansıması belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka ve ölüm sayılarının azalma eğiliminde olduğunu belirtti.