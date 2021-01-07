Mutasyon sonrası koronavirüs haritası güncellendi! İstanbul'daki değişim şaşırttı
Koronavirüste mutasyonun Türkiye'de görülmesiyle birlikte merak edilen İstanbul koronavirüs vaka haritası belli oldu.
Koronavirüs vakaların yüksek olduğu İstanbul'da alınan sokağa çıkma kısıtlaması tedbirlerinin Hayat Eve Sığar uygulamasında haritaya yansıması belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka ve ölüm sayılarının azalma eğiliminde olduğunu belirtti.
Ülkemizde görülen mutasyonla ilgili Koca "İngiltere'den son dönemde yurda giriş yapan ve PCR test sonucu pozitif çıkan kişilerden geriye dönük taramalar neticesinde 15 kişide yeni mutasyon ile uyumlu virüs yükü tespit edilmiştir" demişti. Mutasyon açıklamasının ardından ilçelerde vaka haritası merak konusu olmuştu.
İşte HES uygulamasına göre ilçe ilçe koronavirüs haritası...
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