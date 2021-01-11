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Adıyaman'da 21 yıldır aralarında husumet olan aileler barıştırıldı

Anadolu Ajansı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 3 kişin hayatını kaybettiği, 21 yıldır aralarında husumet bulunan aileler barıştırıldı.

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İlçede yaşayan akraba Can aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle başlayan, bugüne kadar 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan "kan davası", Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Kaymakam Abdil Koç ve Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf'un girişimleri sonucu tatlıya bağlandı.

Vali Çuhadar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında özel bir tesise ait açık alanda düzenlenen barışma etkinliğinde, güzel bir iş vesilesiyle toplandıklarını belirterek, "Uzun yıllardan beri devam eden husumetin bitirilmesi bizi ziyadesiyle memnun etti. Anlaşmaya varan ailelere ve aracı olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Allah iyilikte yarışın diyor, bize de onu uygulamak düşer. Her iki aile arasındaki husumet, bundan sonra yerini barış ve kardeşliğe bırakacak." dedi.
Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, akraba olan Can aileleri arasında uzun süredir devam eden husumetin bitirilmesine katkı sağladığı için büyük mutluluk duyduğunu anlatarak, aile bireylerine teşekkür etti.
Törende aile büyükleri Fahri Can ile Bedir Can aralarındaki husumeti sona erdirdiklerini açıkladı.
Vali Çuhadar, daha sonra iki aile büyüğüne Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

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