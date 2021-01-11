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Giresun'da genç kız sevgilisinden aldığı hediye karşısında şaşkına döndü

İhlas Haber Ajansı

GİRESUN'da yaşayan Yasemin Daşbaşı, koronavirüsten dolayı görüşemediği Almanya'daki sevgilisinden 1001 gülden oluşan kalp gelince büyük mutluluk yaşadı.

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Giresunlu genç kız yurtdışında yaşayan ve pandemi sürecinde görüşemediği Almanya'daki gurbetçi sevgilisinden 1001 gülden oluşan kalp hediyesi alınca büyük sevinç yaşadı. Çiçekçi tarafından çalıştığı iş yerine getirilen 1001 gülden oluşan kalbi gören Yasemin Daşbaşı’nın yaşadığı mutluluk görülmeye değerdi.

Sevincinden yerinde tepinen ve çığlık atan Yasemin Daşbaşı, zaman zaman çiçek hediyeleri aldığını ancak böyle bir sürprizi beklemediğini kaydederek, “Erkek arkadaşımla uzun süredir görüşüyoruz ancak yurtdışında olduğu için pandemiden dolayı gelememişti. Zaman zaman çiçek ve gül gibi hediyeler gönderiyordu ama bu defa hiç düşünemediğim kadar büyük bir sürpriz yaptı. Çalıştığım iş yerinde öğlen tatiline çıkmıştım geldiğimde içeride kocaman gülden kalbi görünce şaşırdım bana geldiğini söylediklerinde ise mutluluktan dünyalar benim oldu” diyerek duygularını dile getirdi.

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