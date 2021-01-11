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Habertürk yazarı Nagehan Alçı'dan öğretmenlerle ilgili tepki çeken sözler

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, öğretmenlerin uzaktan eğitim döneminde 'rahata alıştığını' söyledi. Alçı'ya sosyal medyada tepkiler gecikmedi.

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Koronavirüs salgını nedeniyle okullara verilen arada uzaktan eğitim devam ediyor. Öğrenciler, evlerinden derslerini takip ediyor. Bu sürenin aylardır devam etmesine karşı çıkan Habertürk yazarı Nagehan Alçı, konuyu bugünkü köşesine taşıdı. Alçı, öğretmenlerin bu dönemde rahatlığa alıştığını yazdı.

Alçı, şunları dile getirdi;

"Ne sınav var ne sağlıklı bir kontrol''
Öğretmenler olduğu yerden uzaktan eğitime devam ediyor. Onlar da farkında uzaktan eğitimin neredeyse hiçbir geri dönüşünün olmadığının. Ne sınav var ne sağlıklı bir kontrol.

"Öğretmenler rahatlığa alıştı sanki''
Hele Anadolu’da, köylerdeki durumu unutun! Ama öğretmenler de öğrenciler de okulsuzluğa, rahata alıştı sanki…

Hakikaten isyan ediyorum! Okulları açmaya ne zaman öncelik vereceğiz?" 

'Özür dile' çağrısı
Nagehan Alçı'nın bu sözleri, öğretmenlerin tepkisine neden oldu.

Twitter'da organize olan öğretmenler, Nagehan Alçı'yı özür dilemeye çağırdı.

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