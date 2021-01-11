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Kocaeli'de her şey bir anda oldu! Kafasından bıçaklandı kanlar içinde kaldı

KOCAELİ'de bir genç, tartıştığı arkadaşını başından bıçakladı. Kanlar içinde kalan genç ,sağlık ocağına sığındı.

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Olay öğlen saatlerinde Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Site Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hüseyin T. arkadaşı Halil Ş. ile birlikte sokak üzerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Halil Ş. cebinden çıkarttığı bıçağı, Hüseyin T.'nin başına sapladı. Bıçak darbesi ile yaralanan Hüseyin T., kanlar içinde yerde kalırken, arkadaşını kanlar içinde gören Halil Ş. ise olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Çevredekilerin yardımıyla sokak üzerindeki sağlık ocağına götürülen yaralı gence ilk müdahalesi sağlık ocağındaki doktor tarafından yapıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yardımıyla ambulansa taşınan yaralı Hüseyin T., Derince Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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