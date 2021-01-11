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Resmi metresinin çıplak fotoğrafları sızan Tayland kralı süpürgeyle cezaevini süpürdü

Demirören Haber Ajansı

Dünyanın en tartışmalı lideri Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn ülkesi koronavirüs salgınıyla boğuşurken, Vajiralongkorn yeni bir belgesel çekimi için kameralar karşısına geçerek Bangkok'taki cezaevini süpürdü.

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Dünyanın en tartışmalı lideri arasında yer alan Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, imajını düzeltmek için çekilen belgesel filminde kameraların karşısına geçti. Kral Vajiralongkorn, başkent Bangkok'taki cezaevinde elinde süpürge ile birlikte kameralara poz verdi. Kral Vajiralongkorn'u eşi Sineenat Wongvajirapakdi de yalnız bırakmadı.

Çekilen belgeseldeki görüntülerde, Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un erken tahliye edilen ve çok çalışarak rehabilite edilen mahkumlara yardım ederken ve yerleri süpürürken görüldü.

 

Çıplak fotoğrafları sızmıştı                                                                                    Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, geçtiğimiz Eylül ayında sadakatsizlikle suçlayarak hapse attırdığı resmi metresini affederek Almanya'daki haremine almıştı. Alman basını, Sineenat Wongvajirapakd’inin özel uçakla Almanya’ya getirildiğini öne sürmüştü. Ülkede monarşi karşıtlarının yaptığı eylemler gündemdeyken, karşıtlara kralın sevgilisinin çıplak fotoğrafları sızdırılmıştı.

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