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Merkel’den Donald Trump’ın Twitter hesabının askıya alınmasına ilişkin yorum

ALMANYA Başbakanı Angela Merkel’in Sözcüsü Steffen Seibert, Merkel’in, ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya hesaplarının askıya alınmasını “tartışmalı” olarak değerlendirdiğini söyledi.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Sözcüsü Steffen Seibert, ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter hesabının askıya alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Siyasal iletişimin nefret, yalan ve şiddete teşvikle zehirlenmesini önlemek için sosyal medya operatörlerinin büyük sorumluluk taşıdığını kaydeden Seibert, ancak düşünce özgürlüğünün de temel bir hak olduğunu vurguladı.

Tartışmalı buluyor
Bu temel hakka sosyal medya yönetiminin kararına göre değil yasalar kapsamında müdahale edilebileceğini kaydeden Sözcü Seibert, “Bu açıdan bakıldığında Başbakan Merkel, ABD Başkanı'nın hesaplarının kapatılmasının tartışmalı olduğunu düşünüyor.” dedi.

Facebook şirketi, 6 Ocak’ta Trump destekçilerinin Kongre binasını basmasının ertesi günü ABD Başkanının sosyal medya hesaplarını askıya almıştı.

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