AKOM'dan İstanbul için kuvvetli sağanak yağmur ve kar uyarısı! Perşembe gününe dikkat

İSTANBUL'a uzun süredir beklenen kar nihayet geliyor. Meteolroloji, İstanbul için 'sarı alarm' verip kar yağışının başlayacağı tarihi duyurdu. AKOM'dan da kuvvetli yağış uyarısı geldi, kar için de perşembe gününü işaret etti.

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İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den verilen son dakika haberine göre, çarşamba günü Marmara Bölgesi'nin birçok yerinde hava sıcaklıkları Balkanlar'dan gelen soğuk hava ile birlikte 7 derece birden düşecek. Gece saatlerinde Trakya Bölgesi'nde beklenen kar yağışının cuma ve cumartesi günü İstanbul'da da görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi

Öte yandan yarın İstanbul'da etkili olacak kuvvetli yağışlar konusunda sarı kodlu uyarı verildi. Beklenen yağışlı hava, cumartesi gününden itibaren kendini hissettirmeye başladı. Peki İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yayınladığı 5 günlük hava durumu tahmininde bir güncellemeye gitti. Buna göre, cuma ve cumartesi günü İstanbul'da kar yağışı bekleniyor.

AKOM'dan son dakika uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz hafta sonu yaşanan yağışlara benzer şekilde bu hafta da İstanbul genelinde kuvvetli sağanak yağmur geçişleri yaşanacağı, perşembe günü ise karla karışık yağmur ve kar beklendiği uyarısı yapıldı.

Açıklamada, "Meteoroloji ve AKOM’un verilerine göre, Sibirya üzerinden gelmesi beklenen soğuk havanın İstanbul’a yılın ilk kar yağışını getirmesi bekleniyor" denildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yarın sabah başlıyor

"İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun batı bölgelerinde Orta Akdeniz üzerinden peş peşe gelen alçak basınç sistemleri etkili oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM verilerine göre, güneyin ılık ve nemli havasını bölgemize taşıyan sistemler nedeni ile geçtiğimiz hafta sonu yaşanan yağışlara benzer şekilde bu hafta da il genelinde kuvvetli sağanak yağmur geçişleri yaşanması bekleniyor. Yarın sabah saatlerinde Çatalca, Silivri ve Arnavutköy ilçelerimizde başlaması beklenen yağışların öğle saatlerinden itibaren il geneline yayılarak aralıklarla kuvvetli sağanak (30-65kg/m2) şeklinde etkili olması tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar azalıyor

Kuvvetli yağışların çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi, beraberinde Sibirya üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava ile birlikte sıcaklıkların da hızla azalarak kış değerlerine gerileyeceği tahmin edilirken perşembe itibari ile görülecek yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor."