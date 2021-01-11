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Aydın'da sokaktaki kanlı su görenleri korkuttu! Sebebi bakın ne çıktı

AYDIN'da sokaktan akan kanlı su vatandaşları paniğe sevk etti. Kötü koku da yayan suyun kaynadığının bölgedeki bir besihane olduğu ortaya çıktı.

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Efeler ilçesi Ilıcabaşı Mahallesi Küme Evler önünde bulunan bir sokaktan bir anda kanlı sular akmaya başladı. Paniğe kapılarak suyun kaynağını araştıran mahalleli sokağın üst kısmında bulunan bir besihanenin yakınındaki logarın taştığını ve suyun oradan geldiğini tespit etti. Yapılan ihbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri logar kapağını açıp içerisini temizleyerek sorunu giderdi.

Zabıta ekipleri de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Sokakları göle çeviren kanlı suya tepki gösteren mahalle sakinleri, hijyene aşırı önem verilmesi gereken korona virüs sürecinde sokak ortasından akan kanlı suyun insan sağlığını tehdit ettiğini belirterek, yetkililerden sorunun çözümü için yardım istedi.

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