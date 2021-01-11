Sivas'taki kazada korkutan yangın: Şoför yanan aracını gözyaşlarıyla izledi

SİVAS'ta TIR'la tankerin çarpışması sonucu yangın çıktı. Ekiplerin müdahale ettiği yangın 2 saatte söndürülürken TIR kullanılamaz hale geldi. Şoför aracının yanışını gözyaşları içerisinde izlerken güçlükle ayakta durabildi.

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Edinilen bilgilere göre kaza, D-100 karayolu, Suşehri ilçesi Sanayi sitesi kavşağında meydana geldi. Kasım Nurullahzade idaresindeki PVC yüklü İran Plakalı 25 B 67710 TIR, kırmızı ışıkta bekleyen K.Ş. idaresindeki 07 EG 289 plakalı Sıvılaştırılmış Doğalgaz tanklı tankere arkadan çarptı. Kaza sonrası LNG tankı alev aldı. Yangın, kısa sürede yabancı plakalı TIR'a da sıçradı. Her iki araç sürücüsü araçlarından aşağı indi ve olay yerinden uzaklaştı.

Kısa sürede olay yerine gelen Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri yangına köpükle müdahalede bulundu. Yabancı uyruklu TIR'ın sürücüsü, Kasım Nurullahzade aracının yanışını gözyaşları içerisinde izledi. Gözyaşları içerisinde kalan sürücüyü polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Yangın nedeniyle, Tokat-Erzincan yolu karşılıklı olarak araç trafiğine kapatıldı.

Belediye başkanı olay yerine geldi Yaklaşık iki saat süren söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmalarının ardından ana yol araç trafiğine açılırken, yanan araçlar iş makineleri yardımıyla yol kenarına alındı. Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel de olay yerine gelerek, yangın hakkında bilgi aldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.