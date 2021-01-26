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Suriye Tel Abyad'da canlı bomba saldırısı: Ekmek sırasındaki 3 sivil öldü

Demirören Haber Ajansı

ŞANLIURFA'nın sınır komşusu Suriye'nin Tel Abyad kentinde, terör örgütü PKK/PYD tarafından düzenlenen canlı bomba saldırısında ekmek almak için bekleyen kişilerden 3'ü öldü 2'si yaralandı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nce düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Akçakale ile sınır komşusu olan Tel Abyad'da sabah saatlerinde, ekmek fırını önünde sırada bekleyen sivillerin arasına gelen bir kişi, üzerindeki bombayı infilak ettirdi.

Patlamada, ekmek almak için sıra bekleyen 3 sivil yaşamını yitirdi, 2 sivil ise yaralandı. Yaralanan siviller, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Milli Savunma Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Teröristler, Tel Abyad şehir merkezinde patlattıkları bomba ile 3 masum sivili katlederken, 2 sivili de yaraladı. Yaralılar, Akçakale Devlet Hastanesine sevk edildi." ifadelerine yer verdi.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise , saldırıyı düzenleyen terör örgütü lanetlenerek şöyle denildi:

"26.01.2021 tarihinde, saat 08.55 sıralarında Barış Pınarı Harekâtı bölgesi Tel Abyad çarşı merkezinde elinde çanta bulunan bir PKK/PYD’li teröristin kendini patlatması sonucu; eylemi gerçekleştiren terörist ve 3 sivil Suriye vatandaşı hayatını kaybetmiş, 2 sivil ise yaralanmıştır. 

Suriye vatandaşı yaralılar, Tel Abyad Hastanesi'nde tedavi altına alınmış olup, Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanmıştır. Masum Suriyeli vatandaşları hedef alan hain saldırıyı gerçekleştiren PKK/PYD terör örgütünü lanetliyor, alçak saldırıda hayatını kaybeden sivil vatandaşlara Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

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