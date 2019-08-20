Suriye ordusu Han Şeyhun'a girdi!

Son dakika haberine göre Suriye ordusu İdlib bölgesindeki Han Şeyhun'a girdi. Kasabada sokak savaşları yaşandığı belirtilirken çatışmaların şiddetlendiği kaydediliyor.

SURİYE ordusunun İdlib bölgesinde yer alan Han Şeyhun'a girdiği ve kasaba sokaklarında çatışmaların şiddetlendiği açıklandı.

Euronews'in muhalif kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Suriye ordusu ve destekçi güçleri Han Şeyhun'a girdi. Muhaliflerle ordu güçleri arasında sokak savaşının giderek arttığı kaydedildi.

Kasaba harabeye döndü

Yerel kaynaklar rejimin yoğun saldırıları sonunda Han Şeyhun'un harabeye döndüğünü belirtirken bölgeden kaçışlar da sürüyor.

Bu arada Suriye medyası İdlib’in güneyindeki Şam-Halep otoyolu, Nimr tepesi, Syriatel kulesi, Horş-Han ve Vadi el-Fath köylerinin kontrolü de Suriye ordusunun eline geçtiğini duyurdu.

Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da yapılan Suriye görüşmelerinin ardından Beşar Esad hükümeti bu ayın başında İdlib’de ateşkes ilan etmişti.

Anlaşmanın başlıca maddesi, militanların ağır silahlarıyla birlikte İdlib’deki askersiz bölgeden 20 kilometre uzağa çekilmesiydi.

Ancak üç gün sonra Suriyeli yetkililer, militanların buna uymaması ve Suriye ordusunun Hama'nın kuzeyindeki mevzilerine saldırılar düzenlemesi nedeniyle ateşkesi sona erdirdiğini açıklamıştı.