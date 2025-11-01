Süre 5 aya uzatılmıştı: Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlıyor

Ticari araçlar için zorunlu olan kış lastiği kullanma dönemi, bu yıl 1 Aralık yerine 15 Kasım’da başlayacak ve takip eden yılın 15 Nisan tarihine kadar 5 ay boyunca geçerli olacak. Uygulama ile kış şartlarına hazırlıksız yakalanan araçların yolları kapatmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte trafikte can ve mal güvenliğini artırmayı amaçlayan kış lastiği uygulaması için takvim öne çekildi. Yeni düzenlemeye göre, ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu daha önce 1 Aralık’ta başlarken, bu yıl 15 Kasım tarihinde başlayacak ve 15 Nisan’a kadar sürecek.

KARLI ZEMİNDE HAZIRLIKSIZ ARACA İZİN YOK

Kış şartlarına göre gerekli önlemi almamış araçların olumsuz hava koşullarında yolları kapatarak mağduriyet yaratmasını önlemek amacıyla başlatılan uygulama, denetimlerin sıkılaştırılmasını da beraberinde getiriyor.

Trafik ekipleri, özellikle kar yağışının olduğu günlerde tedbirsiz ve kış lastiği olmayan ticari araçların yola devam etmesine kesinlikle izin vermeyecek.

KIŞ LASTİĞİ NEDEN ÖNEMLİ?

Kış lastikleri, kritik sıcaklık eşiği olan 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine kıyasla çok daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sunuyor. Bu özellik, kaymaları ve kazaları önlemede hayati rol oynuyor.

Sürücülerin, yeni lastik alırken üretim tarihlerini kontrol etmeleri büyük önem taşıyor. Kullanılmamış olsa dahi, raf ömrünü doldurmuş ve özelliğini kaybetmiş bekletilmiş lastikler, güvenlik riskleri oluşturabiliyor.