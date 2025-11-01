BIST 10.972
DOLAR 42,06
EURO 48,56
ALTIN 5.412,39
HABER /  EKONOMİ

TCMB firmaların döviz dönüşüm desteğini uzattı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TCMB firmaların döviz dönüşüm desteğini uzattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin Türk lirasına dönüşümünde sağlanan destek uygulamasını 30 Nisan 2026'ya uzatmaya karar verdi.

TCMB'nin "Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre banka, firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin Türk lirasına dönüşümünde sağlanan destek uygulamasının 31 Ekim 2025'ten 30 Nisan 2026'ya uzatılmasını kararlaştırdı.

