Gebze'de çöken apartmanın yakınındaki bir bina daha tedbiren boşaltıldı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı apartmanın yakınındaki bir bina, kolonlarındaki çatlamalar nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edildi.Abone ol
29 Ekim'de saat 07.00 sıralarında çöken 7 katlı Arslan Apartmanı'nın yakınındaki Gaziler Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'ndeki 5 katlı binada ikamet eden vatandaşlar, kolonlarda çatlamalar oluştuğunu fark edince durumu yetkililere bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla binada ikamet eden vatandaşlar, tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekipler, binanın kolonlarında inceleme yapıyor.
Arslan Apartmanı'nın çökmesinin ardından çevredeki 12 bina tedbir amaçlı boşaltılmıştı.