AKOM paylaştı: İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

İstanbul’da 1 Kasım Cumartesi günü pastırma yazı etkili oluyor. Sabah saatlerinde 12 derece ölçülen sıcaklığın gün içinde 22 dereceye yükselmesi bekleniyor. AKOM, hafta ortasına kadar yağış öngörülmediğini, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yaptığı değerlendirmede, megakentte parçalı bulutlu ve güneşli bir havanın etkili olacağını bildirdi. Sabah 12 derece olan sıcaklık, öğle saatlerinde 22 dereceye yükseldi. Akşam saatlerinde 16, gece ise 14 derece bekleniyor. Yağış öngörülmezken, rüzgarın poyrazdan 10 ila 35 km/s hızla eseceği belirtildi.

Deniz suyu sıcaklığı 18 derece olarak ölçülürken, nem oranı gün içinde %50 ile %90 arasında değişecek. AKOM, özellikle hafta ortasına kadar gökyüzünde güneşli havanın hâkim olacağını, sıcaklıkların 20°C’nin üzerinde seyredeceğini ve bunun “pastırma yazı” etkisiyle örtüştüğünü duyurdu.

YAĞIŞSIZ GÜNLER DEVAM EDECEK

AKOM’un paylaştığı haftalık hava tahmin raporuna göre 2 Kasım Pazar gününden 5 Kasım Çarşamba gününe kadar hava açık ve az bulutlu olacak. 5 Kasım’da ise hafif yağmur geçişleri öngörülüyor; yağış miktarının 3 ila 7 kg/m² arasında olabileceği belirtildi. 6 ve 7 Kasım günlerinde ise parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü bekleniyor, ancak yeni bir yağış tahmini bulunmuyor.