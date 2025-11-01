Suriye Enformasyon Bakanı Mustafa'dan ABD yaptırımlarının kaldırılmasında Türkiye'nin rolüne övgü

Suriye Enformasyon Bakanı Hamza El Mustafa, yaptırımların kaldırılması kararında Türkiye'nin, ABD'yi ikna etmede olumlu rol oynadığına işaret etti.

İstanbul'da düzenlenen TRT World Forum 2025 marjında Mustafa, foruma daha önce de katıldığını ve bu kez "yeni Suriye'yi temsilen" iştirak ettiğini kaydetti.

Mustafa, Suriye'nin yeniden yapılandırılması sürecinin disiplinler arası niteliği bulunduğunu, bakanlığının Suriye toplumu içinde köprü kurma görevi üstlendiğini söyledi.

Devrik Beşşar Esed rejiminin "mezhepçiliğe yatırım yaptığını" belirten Mustafa, rejim altındaki faal medya kuruluşlarının "propaganda merkezi" olarak çalıştığını ifade etti.

Mustafa, Suriye'de yeni dönemde ise medyanın nesnellik ve profesyonellik temelinde yeniden yapılandırılmasını hedeflediklerini, medya ortamında derin ve dönüştürücü bir değişim başlatıldığını aktardı.

Değişim doğrultusunda Suriye toplumunda "mezhepsel ve etnik aidiyetin ötesinde bir köprü kurulmasına" çabaladıklarını kaydeden Mustafa, yanlış bilgi ve dezenformasyonla mücadele ettiklerini bildirdi.

Hamza El Mustafa, "barış gazeteciliğine" odaklandıklarını söyleyerek, "Yapıcı ve sorumlu gazeteciliğe odaklanıyoruz. Bu kavram, ekonomik yeniden yapılanmadan önce, yeniden yapılanmayı, insani yeniden yapılanmayı kolaylaştırmada önemli bir rol oynayacak." dedi.

Uluslararası basına "gerçek fırsat" çağrısı

Suriye ve Suriye halkı hakkında "oldukça fazla olumsuz ve ciddi konuşmalar" yapıldığını kaydeden Mustafa, Suriye'nin "yeni bir ülke olarak tanıtılması" için uluslararası basına çağrıda bulundu.

Mustafa, ülke içinde profesyonel ve objektif şekilde çalışıldığı sürece gerçeklere ulaşılacağını ve Suriye'de geçiş sürecine olumlu katkıda bulunulabileceğini söyleyerek, "Yabancı medya kuruluşlarının gelip Suriye'de dolaşarak farklı ve 'oryantalist bilginin ötesinde' bir bilgi üretmesi için gerçek bir fırsatımız var." diye konuştu.

Görev: Suriyelileri birbirine yakınlaştırmak

Esed rejimi döneminden birçok siyasi ve mezhepsel ayrışmayı miras aldıklarının farkında olduklarını anlatan Mustafa, bakanlık olarak ilk görevlerinin "Suriyelileri birbirine yakınlaştırmak" olduğunu vurguladı.

Mustafa, bakanlığın görev tanımını detaylandırarak, "Görevimiz, Suriye toplumu arasında köprü kurarak, mezhepçi söylemlere karşı mücadele ederek tüm Suriye halkını vatandaşlık altında yeniden birleştirmektir." ifadesini kullandı.

ABD yaptırımlarının kaldırılmasında Türkiye etkisi

Türkiye'nin Suriye'nin yeniden inşasına verdiği desteğe dikkati çeken Mustafa, Türkiye'nin, 2011'den beri Suriye siyasetinde önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.

Mustafa, Suriye halkının Esed rejimine karşı mücadelesini destekleme konusunda Türkiye'nin "çok net bir tavır aldığını" anlatarak, "14 yıl sonra, özellikle Esed rejiminin çöküşü sonrası, Türkiye artık Suriye'nin oradaki çeşitli engelleri ve zorlukları aşmasına ve geçiş sürecine yardımcı olmaya çalışan bir konumda." dedi.

Türkiye'nin özellikle Batı ülkeleri ve ABD ile "büyük, güçlü ve iyi ilişkilere" sahip olduğunu dile getiren Mustafa, "Türkiye, ABD Başkanı Donald Trump'ı yaptırımları kaldırma kararı almaya ikna etmede olumlu bir rol oynadı. Bu, elbette, önümüzdeki dönemde yeniden yapılanma sürecini kolaylaştıracak ve hızlandıracak." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Kongresini "iknada" zorluk

Mustafa, Suriye'nin yaptırımların kaldırılması sürecine değinerek, Trump tarafından yaptırımların kaldırılmasına yönelik verilen yürütme emrinin halen "işleme aşamasında" olduğunu, ABD Kongresi'ni Sezar Yasası'nı yürürlükten kaldırmaya ikna etmekte zorlandıklarını anlattı.

Ülkenin yeniden inşasına yardımcı olmak için bölgesel ve uluslararası bir zenginliğin mevcut olduğunu bildiren Mustafa, "(Yaptırımların kaldırılması) Bu önemli bir adım ve dünya çapında şirketleri Suriye'ye yatırım yapmaya teşvik edecek" açıklamasını yaptı.

Ana vatana dönüşe "yol göstermek"

Suriyelilerin ana vatanlarına dönüşünün önemine değinen Mustafa, Suriye'de istikrar sağlanması halinde "çok daha fazla mültecinin çok yakında geri döneceğini" düşündüğünü bildirdi.

Mustafa, "Hükümet olarak bu konuda yol göstermekle ve dışarıdaki tüm Suriyelilerin geri dönüp yeniden yapılanmaya katkıda bulunmalarını kolaylaştırmakla ilgileniyoruz. Bu süreç biraz zaman alacak. Gelecek yıldan itibaren birçok mültecinin Suriye'ye yerleşmeyi düşünmeye başlayacağını tahmin ediyorum." diye konuştu.